La policia reanima un nadó inconscient a un carrer de Santa Coloma de Gramenet

Agents de la(Barcelonès) i delsd'Esquadraque s'estava ofegantSegons ha informat l'ajuntament de la localitat, els fets han passat aquest dissabte a les 02:45 hores, quan la Policia Local ha rebut l'alerta dels Mossos per un bebè que s'estava sufocant.Quan hi han arribat,, per la qual cosa li han fet maniobres de reanimació fins que ha recuperat la respiració i l'han pogut traslladar ade Badalona.El menor tenia una, segurament provocada per una infecció respiratòria, segons han explicat els serveis pediàtrics.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor