Per què acusen el porter alemany Manuel Neuer de ser un garrepa?

Una llei per a les recompenses

Durant les últimes hores s'ha encès el debat a les xarxes socials sobre el cas que ha protagonitzat el porter alemany del Bayern de Munich, Manuel Neuer, i un taxista de la capital bavaresa.Tal com explica, els fets es remunten a un diumenge de fa algunes setmanes quan Neuer va fer un trajecte amb taxi amb un amic en direcció a una luxosa zona d'apartaments de Munic. En acabar el seu servei,A dins hi haviat. El taxista va decidiral seu propietari i va anar a la recerca del porter alemany. Primer va provar de tornar al lloc on l'havia deixat amb el taxi, però no hi va haver sort. Després va decidir dirigir-se a casa el futbolista, però tampoc el va trobar. Finalment, el taxista va poder deixar la cartera, juntament amb les seves dades de contacte, a gent de confiança que hi havia a casa de Manuel Neuer.La ruta que el taxista va haver de fer per retornar la cartera, però, va suposar que estigués a la carretera durant una bona estona i, un cop ja havia acabat el seu serveiDues setmanes després dels fets,amb una samarreta del Bayern de Munic a dins. Es tractava d'un detall que li enviava Neuer. Però: la samarreta no estava firmada i, segons el conductor, no era una bona recompensa per haver trobat la cartera del porter alemany.El taxista va assegurar que "la recompensa era una burla" i va explicar que tenia quatre fills. Segurament, s'esperava un regal més gran.A Alemanya, està estipulat per llei que una persona que troba un objecte perdut i el retorna té dret a una recompensa. La legislació diu que s'ha de pagar un 5% per als primers 500 euros que es retornin. A partir d'aquesta quantitat, el percentatge a cobrar és del 3%. Així, doncs, Neuer hauria d'haver pagat al taxista un total de 34 euros, una quantitat molt més baixa que el que pot costar una samarreta del Bayern. Però l'enfadada del taxista, segurament, va venir per les despeses de gasolina i temps que li va suposar haver de fer 120 quilòmetres per tornar la cartera del porter alemany.

