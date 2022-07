​Detingut un piròman per provocar diversos incendis a Lleida

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenirun veí de 43 anys com a presumpte autor deen les darreres setmanes. L'home tenia antecedents per delictes similars i la policia local feia temps que li seguia la pista.La detenció es va produir després que una patrulla del cosdel carrer Maragall. Diversos testimonis van descriure l'autor de l'incendi i, finalment, els agents el van localitzar i detenir.Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació per esclarir si és l'autor d'altres fets similars. Es dona la circumstància que minuts abans l'home havia trencat un vidre d'un supermercat del mateix carrer.

