Un fotògraf espera quatre hores dins l'aigua per aconseguir una imatge única

Què som capaços de fer per una fotografia? La resposta a aquesta pregunta la podem trobar en, un fotògraf polonès de 26 anys que va esperardins un aiguamoll per aconseguir una fotografia única.El jove fotògraf de la ciutat de Wroclaw va entrar a una bassa que hi ha a prop de casa seva amb la intenció de, però no unes qualsevol. Piesiak volia aconseguir capturar l’instant en què un tipus de granotes canvien per complet el seu color i. Aquest canvi succeeix quan les granotes mascles volen atraure les femelles. Això passa en un breu moment de temps i allà estava en Mateusz.Per aconseguir la fotografia el jove va estar 240 minuts dins un aiguamoll equipat de dalt a baix amb botes, pantalons impermeables, jerseis, però, sobretot, amb molta paciència.

