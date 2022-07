​Anar al supermercat amb un tanc: així és el dia a dia d'un anglès que es mou amb un vehicle de combat

Hi ha qui va amb bicicleta, amb patinet, amb moto o amb cotxe, però sorprèn veure que també hi ha ciutadans que a l'hora de desplaçar-se ho fan d'una manera única i especial. És el cas de, un anglès queAquest veí d'Amesbury, al sud del Regne Unit,. Els seus desplaçaments diaris són tota una aventura i un reclam per als vianants que el veuen passar.En Gary té 35 anys, està allistat a l'exèrcit des dels 16 i ésLa seva afició li ve del seu avi, qui va ser militar i propietari de diferents vehicles de combat, entre els quals el tanc que ara utilitza cada dia en Gary.Al tanc d'en Gary també hi pugen els seus fills. Per ells és tota una experiència, però pel seu pare mantenir el vehicle també és un cost important. Omplir el dipòsit val. Això sí, a en Gary no l'atura ningú.

