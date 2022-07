Mor un motorista en un accident a l’N-340 a Camarles

92 víctimes en accidents de trànsit aquest 2022

El conductor d’una motocicleta ha mort en una l', al Baix Ebre, després caure amb el vehicle aquest divendres al vespre. Al voltant d'un quart d'onze de la nit, per causes que encara s’estan investigant, el motorista va patir una caiguda a la via en sentit Camarles i el conductor i únic ocupant va resultar ferit greu. Posteriorment, va ser traslladat ade Tortosa, on ha mort.Es tracta de R.S.L, undei veí de Camarles. Arran de la incidència, es van activar tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, una dotació dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques.Amb aquesta víctima, sónenguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, de les quals 22 motoristes (dades provisionals).El Servei Català de Trànsit recorda que el(Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit)per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d’un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.

