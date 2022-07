​Desmantellada una organització que introduïa irregularment residus francesos en abocadors catalans

Una operació conjunta dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, els Agents Rurals i la Gendarmeria francesa ha permèsper presumpta participació en una organització criminal dedicada al. Segons ha informat la Policia Nacional, hi haper suposat tràfic d'escombraries des de França fins a les demarcacions de Barcelona, Lleida i Girona i els principals responsables són en presó preventiva a França.quan els agents van descobrir que en un abocador gironí s'hi abocaven residus procedents de França amb irregularitats. Es tractava d'escombraries d'una planta de reciclatge de Nimes, a Occitània, que entraven com a restes de construcció i demolició, però que, en realitat,amb material rocós de l'abocador per dissimular-ne la composició.A més, es van detectar, com ara naus industrials, camps agrícoles i abocadors no autoritzats, la qual cosa contravé la normativa catalana de residus. També falsificaven la documentació dels trasllats per camuflar el transport il·lícit als llocs de destí: dos a Girona, un a Lleida i un a Barcelona.Els registres van permetre concloure que s'havien introduït a l'Estat espanyolirregularment des de mitjan 2020. Hi entraven per ser reciclats, però acabaven sobretot enterrats en diferents abocadors clausurats per ordre judicial a la demarcació de Girona. Es calcula que

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor