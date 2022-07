​Detingut un grup criminal que assaltava furgonetes de repartiment amb armes de foc

Elshan desmantellat un grup criminal quei missatgeria per sostreure'n la càrrega, fent ús d'armes de foc, segons ha informat la policia catalana en un comunicat. Els Mossos han detingutpresumptament relacionades amb sis robatoris, i tres persones més per un delicte de receptació. Tots els detinguts tenen edats compreses entre elsEls arrestats tenen 27 antecedents i el jutge va decretar l'. Segons explica la policia, en algun dels robatoris els lladres lligaven i tapaven la cara dels repartidors mentre s'emportaven la furgoneta a una altra zona per desvalisar-la.Els investigadors relacionen els detinguts amb sis robatoris comesos entre el passat desembre i aquest juliol. Segons la policia, seguien. Un vehicle es creuava davant de la furgoneta de repartiment i els obligava a aturar-se. Seguidament, apareixien dos homes amb, un dels quals esgrimia, i s'emportaven la furgoneta a una altra zona on l'obrien i sostreien els paquets. En cas que el conductor no aconseguís fugir,a terra de l'habitacle. En algunes ocasions, el van deixar fora de la furgoneta.El passat, els agents van detectar dos dels assaltants sortint d'un supermercat de Barcelona, on acabaven de vendre objectes sostrets en un assalt comès a l'Hospitalet de Llobregat. Se'ls hi va trobar. Els agents també van detenir tres treballadors del supermercat com a presumptes autors d'un delicte de receptació, ja que se'ls hi va localitzar 144 telèfons mòbils nous per estrenar procedents del robatori.A primera hora del matí del 14 de juliol, els Mossos van fer quatre entrades en domicilis de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Cornellà de Llobregat, on van detenir dues persones més. Els investigadors relacionen una cinquena persona amb el grup criminal, però no el van detenir perquè en el moment de fer els escorcolls estava complint una pena de presó en un centre penitenciari.

