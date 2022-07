Barcelona dona 15 dies a Airbnb per retirar més de 4.100 anuncis d'habitacions turístiques

Avisos als titulars dels anuncis perquè cessin l'activitat il·legal

Un usuari consulta el web d'Airbnb. Foto: ACN

El pla contra els allotjaments il·legals

exigeix ala retirada de 4.102 anuncis de llars compartides publicats al seu web que no tenen cap tipus de llicència i, per tant, es tracta d'una activitat turística il·legal. L'Ajuntament va enviar aquest divendres el requeriment a la plataforma perquè desactivi els anuncis en el termini de 15 dies i, en cas de no fer-ho, el consistori iniciarà els procediments per sancionar l'empresa amb 60.000 euros. L'Ajuntament també inicia ara un procés d'informació per avisar els titulars dels anuncis de llars compartides que estan incomplint la normativa i començarà a sancionar en unes setmanes. La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme,, recorda que no és la primera vegada que exigeixen a Airbnb que "compleixi la legalitat".L'actualització del Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT), aprovada el gener passat,i només les admet si s'obren en habitatges d'ús turístic que es reconverteixin a residència habitual. Fins ara, no s'ha reconvertit cap pis turístic a residència habitual per exercir l'activitat de llar compartida, de manera que avui dia no se n'ha concedit cap permís i qualsevol anunci és il·legal.Davant d'aquesta situació, i tenint en compte que el nou PEUAT és vigent des de fa més de mig any, l'Ajuntament ha fet arribar a Airbnb un llistat amb elsdetectats el maig pels serveis d'inspecció municipals fruit de la reactivació del pla de xoc contra els allotjaments il·legals, coincidint amb la tornada del turisme a la ciutat.Sanz destaca que aquestad'acord amb la normativa vigent i afirma que, en un context de "massificació turística i de molta pressió als barris", volen garantir la convivència a la ciutat; l'accés a l'habitatge per parts dels residents i que els turistes dormin en allotjaments legals per a la seva seguretat.El consistori ja ha imposata Airbnb per anunciar habitatges d'ús turístic il·legals: unes inicials per valor de 60.000 euros i una altra per reincidència de 600.000.El govern municipal també retreu a Airbnb les "facilitats" que posa als anunciants per oferirsense informar de la situació legal de la ciutat, fet que, adverteix, "col·loca la ciutadania en una situació d'il·legalitat amb conseqüències greus".Amb aquestes accions, el govern d'Ada Colau vol evitar que es repeteixi la situació viscuda els últims anys per diverses persones sancionades per oferir l'habitatge habitual com a pis turístic a través de la plataforma. En les al·legacions de les sancions, els titulars manifestaven que no eren conscients d'incórrer en una activitat il·legal ja que, segons justificaven, Airbnb els traslladava la percepció d'estar coberts per les normes vigentsEl consistori reconeix que, en el cas de les llars compartides, és possible que hi hagi persones que desconeixen la normativa i que s'exposen a sancions econòmiques per llogar una habitació del domicili. L'Ajuntament inicia un procés per informar tots els titulars dels anuncis detectats del context legal actual.per avisar-los que estan incomplint la normativa. Al cap d'unes setmanes, un cop s'hagi fet arribar la informació a tothom, si es comprova que els anuncis segueixen actius, els començaran a sancionar.A diferències de les, a Barcelona es poden llogar habitacions de més de 31 dies per a ús habitual o de llarga durada, com els contractes que es fan habitualment a estudiants o treballadors temporals. Aquesta tipologia de lloguer està regulada pel Codi Civil i per la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU) i el nou PEUAT no hi ha fet cap canvi. Segons l'anàlisi feta al maig, les plataformes sumen gairebé un miler d'anuncis d'aquesta modalitat.Aquesta actuació s'emmarca en el pla de xoc contra els allotjaments turístics il·legals, que inicialment es dirigia als pisos sencers llogats per menys de 31 dies i ara també inclou les habitacions compartides. El pla ha permès passar d'uns 6.000 pisos turístics il·legals a "pràcticament zero", segons Sanz. Des de l'inici del pla, engegat l'estiu del 2016, s'han analitzat uns 51.000 anuncis ique han derivat en 7.400 ordres de cessament i 8.100 expedients sancionadors.Amb la recuperació del turisme després del trasbals de la pandèmia de la Covid-19, el pla s'ha reactivat per evitar que l'activitat il·legal torni. Un equip de més de 70 persones ha rastrejat els anuncis publicats a les plataformes i ha detectat al voltant de 500 anuncis de pisos que oferien activitat turística sense tenir el permís. El consistori demanarà a les plataformes la retirada immediata d'aquests anuncis i s'obrirà un expedient, que pot acabar amb

