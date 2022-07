han anunciat aquest dissabte que han signat un acord per fusionar-se i crear així l'operador de telefonia més gran de l'estat espanyol, amb uns 20 milions de clients de la xarxa mòbil i prop d'1,5 milions de clients de televisió. Segons han informat ambdues companyies en un comunicat, l'empresa resultant tindrà un valor de 18.600 milions d'euros i no inclourà, encarregada de la infraestructura d'Orange, niL'acord arriba després de mesos de negociació i culminarà amb unaintegrada per ambdues companyies al 50% cadascuna i amb igualtat de drets. El valor d'Orange per a l'operació s'ha fixat en 7.800 milions d'euros i el de MásMóvil, que inclou, en 10.900 milions.Amb la fusió, Orange i MásMóvil preveuen accelerarfins a les llars (coneguda com a FTTH) i eni asseguren, a més, que s'assegura el futur de la competència en infraestructures de telecomunicacions a l'estat espanyol "en benefici dels consumidors i de les empreses".S'espera tancar la fusió durant la segona meitat d'aquest 2023, però ara caldràDe moment, Orange i MásMóvil continuaran operant independentment.

