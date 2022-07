El PSOE renova la direcció per enfortir-se fins al final de la legislatura

🔴 La próxima semana registraremos una Proposición de Ley para la aprobación de los impuestos a las grandes energéticas y entidades bancarias.



El texto prohibirá que las compañías puedan trasladar los costes a los ciudadanos.



🌹 @sanchezcastejon#GobernarParaTransformar_ pic.twitter.com/U1hPYuh0d5 — PSOE (@PSOE) July 23, 2022

Canvis anunciats

Creació d'un nucli dur, camí de les eleccions

Estamos liderando el cambio energético en Europa. 🇪🇺



Lo estamos haciendo de la mano de otros gobiernos europeos de distinto signo. 🤝



🌹 @sanchezcastejon #GobernarParaTransformar_ pic.twitter.com/TbmQ9fg9eU — PSOE (@PSOE) July 23, 2022

El, en el comitè federal que s'ha celebrat aquest matí, ha renovat la seva direcció per encarar l'última part de la legislatura amb la vista posada en les eleccions espanyoles de 2023. La convocatòria del màxim òrgan del partit entre congressos arriba després que el PP guanyés per majoria absoluta les eleccions autonòmiques a Andalusia i en un moment en què el CIS, per primera vegada, situa als populars per davant dels socialistes en intenció de vot. El president del govern espanyol i secretari general del PSOE,, ha apostat per donar protagonisme en l'estructura orgànica del partit a membres del govern espanyol.Sánchez, en el seu discurs, ha instat el partit a donarde cara a les eleccions del 2023: locals i autonòmiques –en algunes comunitats– a la primavera i espanyoles en acabar l'anyA mésha recordat els reptes als quals s'enfrontaran en breu: pressupostos, guerra d'Ucraïna i la presidència d'Espanya a la Unió Europea. "Mai ens veureu del perfil. Sempre ens veurem donant la cara i esforçant-nos per solucionar els problemes. Perquè així és com governem els socialistes: amb determinació, diàleg, empatia i sensibilitat social", ha dit el líder socialista.Sánchez ha anunciat que el PSOE i Unides Podem registraran la propera setmana una proposició de llei per aprovari, a més, els prohibiran traslladar els costos als ciutadans.El degoteig de canvis en l'executiva dels socialistes, que s'han anat coneixent al llarg de la setmana, es va precipitar arran de la dimissió de la vicesecretària general del partit, Adriana Lastra , anunciada dilluns per motius personals i de salut.A Lastra la substitueix la ministra d'Hisenda,, un dels "pilars" de l'executiu espanyol en paraules de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Montero va exercir de portaveu del govern espanyol fins fa un any quan va ser rellevada per la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, i ara Sánchez la situa com a número dos del PSOE.Una altra decisió de Sánchez que s'ha certificat aquest dissabte és el canvi de portaveus al Congrés i al partit. El líder dels socialistes recupera l'exlehendakarii el situa com a portaveu parlamentari en substitució d'Héctor Gómez, que només ha exercit el càrrec 10 mesos. La ministra d'Educació,, serà la nova portaveu del PSOE i rellevarà Felipe Sicilia.Un altre membre del Consell de Ministres que entra a l'executiva és el titular de Cultura i president del PSC,, que serà el nou secretari de Memòria Democràtica en substitució de López. Els tres ministres compaginaran els càrrecs al partit amb les seves carteres al govern espanyol.Sánchez manté en els càrrecs al secretari d'Organització del PSOE,, i a la portaveu al Senat, la socialista catalanaEn paral·lel als canvis en l'executiva del partit, Sánchez ha creat un nucli dur intern integrat per nou membres. Hi seran Montero, Alegría, López i Iceta així com la portaveu de l'executiu espanyol,el ministre de Presidència,i el seu cap de gabinet a La Moncloa,El líder del PSOE també hi inclou Cerdán i Granados.Sánchez reforça el paper dels membres de l'executiu espanyol en l'estructura del partit en un transvasament de la Moncloa a Ferraz -seu del PSOE a Madrid-. El president introdueix els canvis amb l'objectiu de muscular el partit de cara a les pròximes eleccions espanyoles quan el PP liderat perestà en alça a les enquestes i amb la vicepresidenta segona,tractant d'aglutinar l'espai a l'esquerra del PSOE al voltant del seu projecte Sumar.La setmana passada, Sánchez ja va tractar de sacsejar el tauler polític amb l'anunci alde mesures extraordinàries en resposta a la inflació. Concretament, el president espanyol va anunciar impostos a la banca i a les empreses energètiques així com la gratuïtat de Rodalies entre setembre i desembre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor