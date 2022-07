Preacord entre Govern i agents socials per un Pacte Nacional per la Indústria

El Departament d', sindicats i patronals han assolit un preacord per al nou, que preveu invertir almenysfins al 2025. Segons ha avançat El Periódico i han confirmat a l'ACN fonts sindicals, l'acord es treballa des de fa mesos i aquest divendres s'ha acabat de definir a la taula del Pacte Nacional.Les mateixes fonts han explicat a l'ACN que la inversió podria superar la xifra que ha transcendit si es confirmen alguneseuropees sol·licitades. El rotatiu barceloní explica que el nou Pacte reforça partides per impulsar la transició energètica, potenciant lesi la rehabilitació d'edificis.La negociació s'ha allargat més del previst com demostra el fet que el conseller d', afirmava a finals de maig que el pacte havia de veure la llum "en les pròximes setmanes". Finalment el termini ha estat de dos mesos, sense tenir en compte que ara el preacord haurà de ser validat per totes les parts.L'objectiu del pla és que l'any 2030 la indústria tingui un pes del 25% al(PIB) català, davant del poc menys del 20% actual. Segons la informació que ofereix 'El Periódico', dins del capítol de les inversions té un pes destacat l'amb una inversió aproximada de prop de 400 milions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor