Caravaning: el nou turisme post-pandèmic

Augmenten les reserves d’autocaravanes als càmpings

Alemanya, el “rei” de les autocaravanes

Les millors àrees de Catalunya

El portal web Kucavana.es recull les cent àrees d’autocaravanes més puntuades de l’Estat espanyol. A Catalunya, en destaquen una desena, entre les quals les de Bovera (Garrigues), Tàrrega (Urgell), Prades (Baix Camp), Flix (Ribera d’Ebre), Tavertet (Osona) i Palamós (Baix Empordà). Algunes d’elles es valoren per la bona qualitat dels serveis que ofereixen, la proximitat d'establiments comercials, de restauració o piscines públiques i, d’altres, per la riquesa i proximitat del paisatge.

Les zones d'aparcament i serveis són cada vegada més freqüentades. Foto: Ajuntament de Vic

Els’ha convertit en els darrers anys en una. Furgonetes, caravanes i campers comencen a proliferar en indrets turístics i, també, en ciutats de l’interior deque han vist en aquesta nova modalitat de viatjar una oportunitat per donar a conèixer el seu patrimoni i atreure viatgers a zones despoblades.El sector va viure el seu particular ressorgir l'any 2020 després del confinament de la, una aturada obligatòria que va canviar la mirada cap al turisme de natura i el gaudi del temps a l'aire lliure. Des d’aleshores, les vendes d’aquestsno han parat de créixer com tampoc les ofertes turístiques destinades a aquest model de viatge. Lesdel sector han vist créixer les reserves des del 2018 i tot i que el virus va trencar la tendència a l’alça,respecte als anys anteriors.El fenomen de lesva néixer als anys 60 a partir de la idea de gaudir del viatge d’una manera més confortable i especial que fer-ho en un. Aquest sistema permetia, també, una llibertat a l’hora d’aturar-se en qualsevol lloc, una decisió que actualment no es pot prendre a la lleugera perquè hi ha zones on no s’hi pot instal·lar un vehicle d’aquestes característiques.en són alguns dels principals motius. Per aquesta raó, en els darrers anys molts municipis catalans han posat a disposició dels turistesi altres vehicles similars.En moltes comarques del país s’hi troben localitats que ofereixen indrets per a l’aparcament i estada dels visitants que viatgen amb caravana. Municipis com l’(Garrigues),(Montsià),(Segrià),(Baix Camp),(Osona),(Alt Penedès) o(Noguera) són alguns dels molts indrets que es poden trobar a Catalunya, que des del 2019 ha notat un increment d’aquest tipus de turisme, una oportunitat que els consistoris han trobat per. En aquest sentit, recentment s’han impulsat iniciatives per explorar pobles petits de Catalunya mitjançant les autocaravanes.És el cas deuna plataforma web col·laborativa on els veïns de micropobles ofereixen a les persones viatgeres en camper i autocaravana una pernocta segura i una experiència amb valors. "Quan arribàvem a unens quedàvem amb les ganes de fer una immersió més conscient, de saber més sobre el lloc, sobre la seva gent. Però arribàvem a pobles sovint abandonats o amb molt pocs habitants i ens vam posar a investigar sobre el despoblament rural", assegura a, una de les quatre cofundadores i sòcies treballadores de la companyia."Havíem de posar el nostre granet de sorra perquèi ens vam posar a parlar amb productors locals, ramaders, agricultors... Projectes apassionants que s’ubiquen a pobles i que tenen dificultats per poder fer visibles els seus productes o serveis", explica Piñero.El Paer en cap de Balaguer,, assegura les zones per aquest turisme són "una eina més" que captar visitants, i apunta que aquest és un model que ha vingut per quedar-se. Aquesta nova moda suposa una competència per als càmpings, per bé que des de la Federació Catalana de Càmpings (FCC) s’assegura que l’oferta municipal no preocupa a nivell empresarial, no se la prenen com una competència deslleial., president de l’entitat, assegura a aquest diari que el nivell de reserves d’autocaravanes que es registren als càmpings, i que són de pagament i amb més serveis, no s’ha vist afectat per la proliferació dels espais impulsats pels consistoris.Actualment, a Europa hi ha uns 2,5 milions de vehicles d'aquest tipus i s'espera que 12 milions de turistes es desplacin cada any amb autocaravana el 2024. Tot i que el repartiment per països és molt desigual. Alemanya és el rei de les autocaravanes, amb prop de tres quarts de milió d’unitats. A l’Estat espanyol, es calcula que n’hi ha 80.000.Els preus ded'una autocaravana oscil·len entre els 15.000 i els 100.000 euros. En la franja més assequible hi ha les campers, les caputxines i perfilades, que es mouen al voltant dels 50.000 euros. Les integrals són les més cares i és on es poden trobar autèntiques cases rodants de luxe. De lloguer, la mitjana per dia oscil·la entre els 75 i els 110 euros diaris.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor