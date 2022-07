Si reps un missatge així, compte: podria ser una estafa

Laha alertat a través de les seves xarxes socials que han detectat unales últimes setmanes. El procediment que utilitzen els delinqüents és senzill, envien un missatge de WhatsApp a la víctima intentant. El cos de seguretat ha compartit una captura que exemplifica com són aquests tipus de missatges. “Hola, como estás cariño. Te escribe alguien que siempre te recuerda con mucho cariño desde fuera del país… Adivina quién soy?”, diu.Aquesta modalitat d'estafa persegueix, com l’adreça del domicili o el nom, per a suplantar la identitat de la víctima i poder robar els diners dels comptes bancaris. Algunes víctimes han alertat que els estafadors, fins i tot, en sabien el nom. A més, altres usuaris han rebut unaa través d’aquesta aplicació de missatgeria en que l’estafador es fa passar per un conegut i envia un enllaç per, suposadament, continuar mantenint la conversa per un altre compte. Aquest enllaç és fraudulent, pel qual es recomana als usuaris bloquejar i denunciar el contacte ràpidament.Per a, es recomana mantenir la informació personal únicament visible per als nostres contactes (Configuració > Qui pot veure la meva informació personal). També, activar la. En cas que a causa d’una estafa es vulgui vulnerar el nostre número i la nostra compta de WhatsApp, no serà possible. Mitjançant la introducció d’una, cada vegada que es vulgui accedir al nostre compte, caldrà introduir aquest codi.

