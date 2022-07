Avís de temps violent amb tornados i fortes pedregades en tres comarques

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís per temps violent (#avisosSMP) ⚠



Enmig de l' onada de calor , tres comarques es troben en alerta per un altre fenomen. Protecció Civil ha emès un avís de temps violent segons el qual es podrien produiramb gruixos superiors als dos centímetres, ratxes desuperiors alsmetres per segon iEl perill és molt alt -el grau més elevat- a lai al, mentre que és alt a l'Les autoritats han demanat precaució a l'exterior i en els desplaçaments per la zona. L'avís s'ha emès des de les 18.43 i estarà vigent fins a arribar al vespre d'aquest divendres.Mentrestant, l's'estendrà, almenys, fins diumenge a les 18:00 hores, segons l'última previsió del(Meteocat). El grau de perill per temperatures altes serà cinc de sis i la preocupació se centra en Girona, que serà en risc màxim de calor aquest divendres, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). La temperatura a la capital delpot arribar fins als 39 °C i, en menor mesura, però també en risc per calor se situen a, amb valors que oscil·laran entre els 34 i els 39 °C. A més a més, Lleida també és en avís per risc per tempestes que poden produir ratxes fortes de vent o calamarsa.A la resta del país, de cara a la jornada d'aquest divendres, arribaran alguns núvols alts i alguns ruixats a punts del Pirineu i no se'n descarten al sud de Ponent i al. Calor intensa al territori, on els valors més alts pujaran lleugerament fins a fregar els 40 °C en molts indrets del país, i acusadament a l'Empordà. Les màximes es donaran a l'extrem nord-est,, Conca dei a, on localment superaran els 40 °C.

