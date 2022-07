Busquen un home desaparegut a Tortosa fa més d'un mes

Francisco Jiménez, un home de 39 anys de Barcelona, va desaparèixer ael 14 de juny, quan feia un viatge amb tren des deper visitar a dos dels seus germans amb residència a unde la zona, al qual mai va arribar., seguix sense haver-hi cap novetat respecte al cas. Tot i desaparèixer el 14 de juny, en tractar-se d'un, la família va haver de denunciar la desaparició davant els Mossos d'Esquadra vuit dies després, concretament elLa família Jiménez declara estar "desesperada", i juntament amb, sol·lícita col·laboració ciutadana per trobar-lo. Segons la descripció facilitada, el desaparegut té, és de cabell, ulls blaus, complexió grossa, amb diferentsi una estatura d'1,75 m.El seu germà, José Jiménez, i la seva cunyada han explicat que el 14 de juny, Francisco va viatjar amb tren des de Barcelona a Castelló, on pretenia visitar dos dels seus germans, amb residència en un càmping. Va baixar a l'estació de Tortosa, on l'havien de recollir els seus, que no van aconseguir localitzar-lo. Francisco mai va arribar al càmping, per la qual cosa la família declara que es tracta d'una. Segons els familiars, Francisco es trobava, ja que no tenia telèfon mòbil.El mateix dia de la desaparició, els familiars reben una trucada d'un home gran informant que l'havia vist i que va estar parlant amb ell a l'estació, però no va poder aportar més informació sobre el cas. José Jiménez va sol·licitar alsmirar els enregistraments de les càmeres de vigilància de l'estació de trens de Tortosa per si hagués pujat a un tren per"El meu germà és molt bon noi, molt treballador, es busca la vida. M'estranya tot molt, perquè ell no actua així. No ha estat una. Jo penso el pitjor... Penso que li ha pogut passar alguna cosa al meu germà. Ja va un mes i vuit dies. Estem. Ho hem posat per tots llocs, ho hem preguntat a molts, a molt coneguts. I res", declara el germà del desaparegut, José Jiménez. José explica que el seu germà Francisco es mantenia en contacte amb ell, i li trucava cada dia o cada dos dies. D'altra banda, destaca que el seu germà acostumava a portar sempre una, i que és una persona alta, que no passa desapercebuda.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor