Un seguidor de la Roma es declara a la seva parella davant de José Mourinho

Meeting Jose Mourinho really gave this fan the courage to go for it all! 💍

#ASRoma pic.twitter.com/73AsVYqTcQ — AS Roma English (@ASRomaEN) July 22, 2022

A la platja, a un bon restaurant o sota la Torre Eiffel. Hi ha un munt de llocs infal·libles per aa la teva parella. A partir d'ara, però, cal afegir un de nou a la llista: a un estadi de futbol i davant de l'entrenador de la Roma,. Aquest ha estat el pla d'un seguidor, que ha esperat als instants posteriors a fotografiar-se amb el portuguès per a declarar-se a la seva parella.En un primer instant, Mourinho, però quan ha entès en què consistia la situació, ha esclatat a riure. El moment ha quedat enregistrat i el club ha difós les imatges per les seves xarxes socials. Com era previsible, els fets no han tardat a viralitzar-se. La Roma es troba a, realitzant amistosos de

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor