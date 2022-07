Tres anys i mig de presó per un jove per una agressió homòfoba al metro de Barcelona

Elde Barcelona ha condemnat aun jove per l'a un altre jove al metro de la ciutat el gener del 2019. El jutjat el condemna per un delicte de lesions greus amb l'agreujant de discriminació per raó d'orientació sexual i li prohibeix comunicar-se o aproximar-se a menys de 1.000 metres de la víctima durant quatre anys i mig, i l'absol dels delictes d'intent de robatori amb violència i contra la integritat moral. A més, l'haurà d'indemnitzar amb 11.430 euros per les lesions, les seqüeles i els danys morals. S'enfrontava a cinc anys de presó. Els altres dos encausats han quedat, un dels quals el mateix dia del judici quan les acusacions van retirar els càrrecs contra ell.Quan els acusats i els menors van veure la samarreta es van aixecar i apropar al seient de la víctima. Un dels menors, que ja va ser jutjat i va acceptar els fets i els delictes a canvi de 22 mesos de llibertat vigilada, es va asseure just al costat de la víctima, que es va sentir incòmoda i es va canviar de seient, però el menor es va tornar a asseure al seu costat i s'hi va repenjar. Quan la víctima li va recriminar aquesta actitud, el menor es va aixecar i li va cridar: “Aixeca’t, d’home a home. O què passa, que no ets un home?. Els tres acusats majors d'edat es reien de la situació i animaven el menor.El jove es va reafirmar en la sevai li va contestar: “Sí, sóc marieta, i tu ets burro.” A partir d’aquí, l’agressivitat del menor va créixer i va pretendre violentar-lo i desafiar-lo perquè es barallessin. Arribat a aquest punt, la víctima va dir: “Pega’m, si vols. M’aixecaré, però per avisar seguretat”. Quan el menor va intentar abalançar-se contra la víctima, aquesta es va dirigir a l'intèrfon del vagó i va contactar amb la conductora del comboi, cosa que va provocar que els agressors paressin en la seva actitud. La víctima va baixar a la parada d'Urquinaona per anar a buscar la Línia 4, pensant que els agressors seguien al vagó. Però aquests també van baixar itapant-se amb caputxes.En arribar a les escales de l'andana al vestíbul, el menor va córrer cap a la víctima per l'esquena i li va donar un fort cop de puny al coll que el va fer caure a terra. El menor i un dels acusats van aprofitar la situació perde la víctima, especialment la cara. Els altres dos acusats, conclou la sentència, o van passar de llarg o van intentar parar l'agressió. Quan els vigilants de seguretat van arribar, van parar en l'agressió.A conseqüència de l'atac, la víctima va patir, i va requerir baixa laboral, punts de sutura, medicació i psicoteràpia durant dos mesos.El president de l'Observatori contra l'Homofòbia,, ha valorat positivament la sentència perquè veu "imprescindible consolidar el transport públic com un espai amable i segur". També ha destacat la importància de la coordinació entre els diferents operadors i administracions, especialment amb la fiscalia i Ajuntament de Barcelona. Per la seva banda, Marc Serra, regidor de l'Ajuntament creu que la sentència "contribueix a una reparació que feia tres anys i mig que s'esperava".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor