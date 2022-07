​Quasi 40 quilòmetres de retenció a l'AP-7 en l'operació sortida del cap de setmana

🔴 Tarda de #divendres complexa en l'operació sortida del cap de setmana.



ℹ Si voleu saber la situació viària al minut consulteu aquí: https://t.co/7bzpWBa9FR pic.twitter.com/D7JEkdILcD — Trànsit (@transit) July 22, 2022

ℹ En #retencions recorda:



👉🏽 Mantingues la distància de seguretat 🚗↔🚙



👉🏽 Evita canvis de carril 🔀



👉🏽 No et distreguis amb el mòbil 🤳🏽



A la carretera, 100% atenció! #SCT pic.twitter.com/efAchnb39M — Trànsit (@transit) July 22, 2022

Nou dia complicat a una de les principals artèries del país: l'. Aquesta vegada, però, les retencions no arriben a primera hora del dia, sinó a primera hora de la tarda, amb l'operació sortida del cap de setmana.A hores d'ara, el Servei Català de Trànsit (SCT) registra, només en aquesta via, un total dede circulació lenta. Concretament, hi ha 10,5 quilòmetres a Santa Perpètua sentit Girona, nou quilòmetres a Montornès sentit Girona, sis a Castellví sentit Tarragona, sis més a Subirats sentit Tarragona, quatre quilòmetres a Sant Cugat sentit Tarragona, dos quilòmetres a Sant Cugat sentit Girona i dos més a l'Ametlla de Mar sentit Ampolla.La resta d'afectacions del país, es poden consultar en aquest enllaç . Laha anat un pas més enllà i ha avisat que. De fet, s'esperen fins aaquest cap de setmana coincidint amb la celebració del dilluns 25 de juliol de laa les comunitats de Madrid, Galícia, Navarra i País Basc. Això són dos milions més de moviments del que és habitual en un cap de setmana d'estiu sense festius.Precisament per això, la DGT preveu que hi hagicap a zones turístiques de costa i litoral o a segones residències situades a comunitats que, tot i no ser festiu, sí que veuran incrementada la intensitat circulatòria de les seves carreteres. La Direcció General de Trànsit ha reforçat la vigilància per a donar més seguretat i fluïdesa als ciutadans i ciutadanes.

