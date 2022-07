Vídeo | S'obre un forat a una piscina d'Israel i s'empassa dues persones

Una piscina en Israel perdió parte de su suelo, que se "trago" a un joven de 34 años que falleció.

Los bomberos cuando bajaron se encontraron con diversos túneles.⬇️ pic.twitter.com/Td10lQYeoJ — Tribuna Digital7 (@TribunaLibreES) July 22, 2022

Una festa d'empresa amb mig centenar de persones a una piscina de la localitat de Karmei Yosef no va tenir final feliç. Un grup de persones es banyava tranquil·lament quan, "que va arrossegar dues persones a l'interior". Això és el que ha relatat un dels testimonis dels fets a la cadena Channel 12.Una de les persones,, amb ferides a peus i cames. Els serveis d'emergència han trigat més de quatre hores a recuperar el cos del difunt, però, finalment, bombers i equips de rescat l'han pogut trobar entre els enderrocs. La feina s'ha fet amb molta cura, procurant que l'estructura no s'ensorrés de nou. De fet, un cop tret el mort, s'ha construït una estructura de suport provisional per evitar que la superfície de la piscina continuï deteriorant-se.Ara,per esclarir les causes de l'incident i descobrir si la piscina tenia llicència d'obertura.

