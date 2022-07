Barcelona prohibeix de manera definitiva fumar a les seves platges

Barcelonade la ciutat a partir del juliol. El consistori ho ha aprovat aquest divendres al ple de l'ajuntament amb els vots a favor del Govern municipal,, i l'abstenció dels grups del PP, Valents i la regidora no adscrita Marilén Barceló. El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de Barcelona,, ha defensat que la mesura va aconseguir l'any passat reduir fins al 3% la presència de fumadors a les platges on es va aplicar i al 10% a la resta, a més d'obtenir un 8 sobre 10 de valoració dels usuaris.Badia ha dit que la mesura, que ja ha començat les campanyes de comunicació i sensibilització d'aquesta temporada, continua "en un alt nivell d'acceptació" de la ciutadania i que ara la presència de fumadors és de l'1% a totes les platges, segons l'edil. ERC ha expressat el seu vot a favor perquèi perquè les burilles són un residu abundant i suposen més del 25% de les deixalles marines; mentre que Francina Vila (Junts) s'ha mostrat a favor d'ampliar els espais on es protegeix la salut de les persones a la ciutat, ha dit.El grup municipal del PP s'ha abstingut "en contra d'una prohibició total que es pugui fumar a les platges" i el que consideren una afectació a les llibertats individuals; Valents ha apostat per incentivar comportaments respectuosos en comptes de prohibir, i la regidora no adscrita

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor