Un institut català demostra que la immunoteràpia millora la supervivència del càncer de mama més agressiu

Un estudi liderat per l'de Barcelona (IBCC) ha assenyalat que fer servir una classe d'immunoteràpia, el, durant la quimioteràpia millora en unla supervivència global de les pacients amb càncer de mama agressiu, que són les del tipusLa investigació, que s'ha publicat a la revista científica The New England Journal of Medicine , va presentar els primers resultats el 2020. Ara, les darreres actualitzacions proven que, de mitjana, l'esperança de vida de les pacients que reben el pembrolizumab se situa en. En canvi, aquelles que prenen la quimioteràpia i el placebo en tenen una deEl principal autor del treball,, ha apuntat que. Així, ha dictaminat que l'efectivitat del pembrolizumab és una "notícia rellevant", perquè aquesta mena de càncer té el pitjor pronòstic possible.El pembrolizumab és un tipus d', és a dir, un tractament anticancerigen que es basa a estimular les eines naturals de l'organisme per a combatre la malaltia. En concret, revitalitza les, que sovint queden frenades, perquè facin front al tumor.L'estudi de l'IBCC de Barcelona s'ha dut a terme enamb 847 pacients que no havien rebut cap tractament prèviament a la metàstasi. Després del procés d'investigació, s'ha determinat que aquest tractamentAra bé, els autors han conclòs que s'ha de continuar treballant per millorar el pronòstic.

