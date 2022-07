Junts es querella contra Sánchez-Camacho per haver mentit al Parlament sobre l'operació Catalunya

El grup parlamentari deha interposat aquest divendres una querella contra l'exlíder del PPo per haver mentit al Parlament en relació a l'operació Catalunya. La formació considera que ha comès un delicte de fals testimoni i demana la declaració de l'excomissari, qui va ser la mà dreta de Mariano Rajoy,, i l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola,. La querella s'ha interposat al Tribunal Suprem, perquè Sánchez-Camacho és senadora del PP i, per tant, aforada.Les converses publicades en mitjans de comunicació acrediten, diu Junts, que Sánchez-Camachod'investigació parlamentària, cosa que suposa un delicte segons el codi penal. Va faltar a la veritat en la comissió sobre el frau i l'evasió fiscal i les pràctiques de corrupció política, el, i també a la comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya, el. "Es va presentar com a víctima i impulsava l'operació Catalunya", ha dit el president del grup parlamentari,Segons Junts, Sánchez-Camacho ha estat una "" en la primera part de l'operació Catalunya, fins l'1-O. La querella, apunten des del partit, hauria de servir per aclarir la segona part d'aquesta operació de les clavegueres de l'Estat contra l'independentisme. "És evident que laque feia Villarejo durant any, ara n'hi ha d'altres que continuen fent-la", ha assenyalat Batet.

