Elia Tortolero: «No podem perdre l'oportunitat de reformar el delicte de sedició»

Elia Tortolero va assumir el càrrec de portaveu del PSC el desembre passat. Foto: Pau Ollé

Tortolero, en un moment de l'entrevista. Foto: Pau Ollé

La portaveu del PSC també és alcaldable a Sant Joan de Vilatorrada. Foto: Pau Ollé

Tortolero troba "molt greu" l'actuació de Dalmases al "FAQS" del 9 de juliol. Foto: Pau Ollé

- Vostè és mestra. Està d’acord amb què s’avanci l’inici del curs escolar?

La portaveu del PSC sosté que "polititzar" la llengua "no porta enlloc". Foto: Pau Ollé

(Sant Joan de Vilatorrada, 1988) és, juntament amb Esther Niubó, lamés jove que ha tingut el. Va assumir el càrrec al desembre, quan Salvador Illa es va convertir formalment en el líder del partit , i s'ha reincorporat recentment després del permís de maternitat. Entén la seva tria, com a dona jove i, en el moment d'assumir la funció, embarassada, com un missatge que vol transmetre el partit de portes enfora. Considera que la política ha d'aprendre a acostar-se a un electorat, el dels joves, amb mesures que impactin en les seves vides. Ella, mestra de professió i alcaldable a, assegura que no hi renuncia des del seu càrrec.Com a portaveu, cada dilluns s'ha de plantar davant dels periodistes i fixar la posició del partit sobre les qüestions candents de l'actualitat política. A les portes deld'aquest dissabte, celebra que el PSC guanyi pes a la cúpula de Ferraz. I, fixant la mirada en la reunió de la taula de diàleg de la setmana que ve i els passos endavant en matèria de desjudicialització, considera que laés una "oportunitat" quan tingui garanties de prosperar al Congrés. La tardor estarà marcada també pelstant a Catalunya com a l'Estat. Tortolero considera que seria òptim que el PSC pogués participar en l'aprovació dels de la Generalitat.- Ho celebrem. És important que, davant la situació econòmica complicada que està produint la guerra de Putin, el PSC pugui col·laborar i dir la seva. El nostre posicionament és estar sempre amb Pedro Sánchez, que està fent polítiques que reverteixen directament en la societat.- Volem ser-hi per tenir veu des de Catalunya, però amb polítiques que tinguin un impacte arreu i que incideixen en les classes mitjanes i treballadores, que sempre són les més repercutides quan hi ha crisis.- Està clar que el que ha passat a Andalusia són un mals resultats. Volem treballar perquè el govern espanyol continuï liderat per Sánchez. Des del PSC ens hi deixarem la pell perquè Catalunya torni a donar la victòria al PSOE.- Quan hi ha crisis com les que vivim, hi ha dues maneres d’entomar la política. Una és la del PP, que va imposar retallades. L'altra és la que està fent ara el govern de Sánchez, que passa per, per exemple, posar un impost a la banca i a les elèctriques i que reverteixi en polítiques d'esquerres i de sentit comú perquè els que menys tenen no hagin de pagar de nou els plats trencats. Tinc l’esperança que, gràcies a les polítiques que està fent el govern espanyol, les classes treballadores puguin estar cobertes i notar l'impacte mínimament.- Ara mateix no és el meu posicionament. El que ha fet el govern espanyol està bé. En tot cas es poden estudiar altres mesures, però ara mateix les que s’han aprovat són les que pertoquen.- Es pot fer molt més. Es va reunir dues vegades amb els grups i encara estem esperant resposta de com entoma responsabilitats per prendre mesures concretes.- Aragonès sempre passa la pilota al govern d’Espanya. Li demanem que afronti la situació i prengui mesures concretes. Estem a l'espera que ens expliqui quines mesures pensa aplicar.- Hem tingut un primer contacte amb el conseller Giró, ens calen més reunions. Però el PSC sempre estarà allà i col·laborarà en positiu. No posarem pals a les rodes si hi ha alguna cosa que pot fer avançar Catalunya. De moment no coneixem el document i les mesures concretes, però tant de bo puguem arribar a un acord amb el Govern.- Vam escoltar la seva proposta i estem esperant tenir mesures concretes per dir nosaltres la nostra.- Estem distants d'aquest Govern, no és l'executiu que voldria que tingués Catalunya, però sí que hi volem col·laborar. Volem veure com sona la música, de moment va ser un primer contacte i encara no hi ha música. El PSC serà allà on sigui útil.- És una molt bona notícia que es reuneixi la taula de diàleg. Quan podem parlar i entomem les coses que ens preocupen, estic segura que hi ha més coses que ens uneixen que les que ens separen. Ens agradaria que en aquesta taula hi fos Junts. Els demanem que s’ho repensin, perquè cal que estigui el Govern al complet. Si no hi són, el diàleg d’alguna manera neix coix. Esperem el màxim d’acords i de punts de trobada, estic segura que els trobarem.- Per la nostra part, no. Però ens agradaria que hi fossin, perquè segur que tenen una opinió diferent a la d’ERC i podrien aportar.- No els coneixem. Estarem amatents.- Hem dit que sí, abans que s’acabi la legislatura no ho sabem. El govern espanyol ho portarà al Congrés quan hi hagi els vots necessaris. En tot cas, ERC i Junts han de decidir el seu posicionament, però quan ho portem al Congrés hem de tenir clar que tirarà endavant, no es pot perdre l’oportunitat.- És una millora per a Catalunya amb tot el que ha passat i sempre remarem en aquesta posició, el PSC ho té claríssim.- Hi ha gent que està fora i que, quan ho cregui oportú, ha de tornar a retre comptes davant de la justícia com van fer els seus companys. Això està al marge de la reforma.- El que està clar és que han de decidir, en el moment que creguin oportú, tornar i retre comptes davant de la justícia. Ara per ara el delicte de sedició és el que és, no s’ha reformat. Quan tornin, si s’ha reformat, en podrem tornar a parlar.- Primer, la presidenta ha de decidir ella mateixa què vol fer. Segon, la presumpció d’innocència per davant de tot. I tercer, la presidenta ha de tenir clar que no poden arrossegar les institucions de Catalunya. El missatge és clar: no hi pot haver cap persona per davant de les institucions.- No es pot modificar un article en base a la persona. Junts va votar aquest article perquè el va posar la CUP. Són les normes de les quals ens hem dotat. Si nosaltres mateixos no les complim, la política deixa de tenir sentit.- És molt greu que un diputat es comporti com ho va fer amb una periodista sense respectar la llibertat de premsa. Hem fet aquesta carta perquè la presidenta prengui les accions que cregui necessària. Estic segura que ho farà.- El tema és greu i com a dona em preocupa. La presidenta tindrà la suficient capacitat com per decidir quina és la mesura que s’ha d’aplicar.- Jo espero ser l’alcaldessa de Sant Joan de Vilatorrada. De fet, la primera alcaldessa. Les eleccions són difícils perquè l’ajuntament està molt fragmentat, però tenim possibilitats i ens hi deixarem la pell.- El PSC treballa per arribar a acords amb tothom qui és possible. Vam guanyar les eleccions a Catalunya i aspirem a treure la majoria suficient com per governar. Illa serà el proper president de Catalunya i, quan arribi el moment dels pactes, ja es veurà.- El que està clar és que el fet que governi la dreta és una mala notícia per a tothom, com comentàvem abans en el cas de l'Estat. El PSC sempre sumarà perquè això no passi.- Per a nosaltres Junts sempre ha estat la dreta, però no tenim els números davant.- El que no estic d’acord és amb el fet que un conseller prengui decisions sense acordar-les amb la comunitat educativa i els sindicats. El conseller s’ha equivocat moltíssim, si ho hagués fet d’una altra manera estic convençuda que haguéssim pogut arribar a acords. A aquest Govern li cal trepitjar el carrer i saber què necessiten els diferents col·lectius.- Vam aprovar una llei perquè la que hi havia tenia 40 anys i estava desvirtuada, una llei que dona resposta al territori i deixa en mans dels claustres els percentatges que s’han de fer de cada llengua i que diu també que el castellà és llengua d’aprenentatge. Tot el que vagi en aquesta línia, nosaltres hi serem. El que no entenem és que el Govern no vulgui posar percentatges a l’escola i sí els vulgui posar a la universitat.- La meva llengua materna ha estat sempre el castellà i ara a casa meva parlem en català. Ho visc amb absoluta normalitat. Polititzar la llengua no ens porta enlloc. Al Senat parlava en les dues llengües i el debat no està obert al Congrés. Tot el que té a veure amb sentiments, quan ho portem a la política ens equivoquem. La gent viu amb normalitat parlar una llengua o altra.- Ara mateix la situació al Congrés és que es parla en castellà. Em consta que el tema està sobre la taula, veurem quin recorregut té.

