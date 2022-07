Laporta repeteix la provocació de Madrid amb una pantalla gegant a Las Vegas

El que passa a Las Vegas, es queda a Las Vegas. pic.twitter.com/zgHrBVekcL — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) July 22, 2022

El president del Barça,. En la campanya electoral per ser president del club ja va deixar clara la seva estratègia comunicativa. Aleshores, ho va fer a Madrid, a tocar del Santiago Bernabeu i el missatge era: "Ganes de tornar-vos a veure".L'equip ha fet un nou anunci en format XXL. És una pantalla gegant a les portes de l'hotel de concentració dels blaugrana a Las Vegas. Aquest diumenge hi ha clàssic. Amistós, però un clàssic. I el missatge és el següent:L'escrit, que ha estat l'escollit per donar la benvinguda al club blanc a la ciutat estatunidenca, va. Quan apareix el tècnic català, surt el següent missatge: "Si hem vingut a jugar, jugarem". I quan apareixen jugadors com Ansu Fati, Aubameyang, Pedri o Gavi, surten les paraules clau de "compromís", "respecte", "esforç" i "integració", abans de tancar amb un clar. Tot preparat pel partit del 24 de juliol.Després del 0-4 del Barça al Reial Madrid en l'últim Clàssic de La Liga,. De fet, s'espera que aquest partit de la gira estatunidenca del club tingui una gran acollida entre el públic que també segueix el conjunt blaugrana a l'altra banda de l'atlàntic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor