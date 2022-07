Quan el català i el cinema asiàtic es donen de la mà

Traduccions fidels a l'original

Un públic agraït i obert de mires

(Stephen Chow, 2001) va ser la primera pel·lícula que es va projectar a la primera edició del Festival Nits de cinema oriental de Vic . Va ser en versió original -cantonès- i. Des d’aleshores, i quan ja s’ha arribat a la 19a edició, el certamen ha continuat amb aquesta aposta. "Creiem que éssubtitular en la nostra llengua", remarca, director del festival de cinema asiàtic.La majoria de pel·lícules estan subtitulades al català, però també n'hi ha algunes en castellà, que ja venen directament de les distribuïdores, i també en anglès. De fet, tots els films de la secció oficial a concurs estan. "Pot semblar incòmode, però al cap de cinc minuts l'espectador se n'oblida", puntualitza.Moltes d'aquestes pel·lícules es poden veureal món o Europa fora dels seus països d'origen. I ho fan en subtítols en català. Qui ho vetlla -com també l'elaboració del catàleg de films (en català, castellà i anglès)- és l'àrea de traducció i adaptació dels subtítols del festival, format per diferents agents, com Toni Jaimez o els serveis lingüístics de Dièresi. Però també hi col·laboren alguns veïns de la ciutat d'origen asiàtic.Tal com relata Crusellas, quan es contracta una pel·lícula, habitualment, es rep el material i una proposta de subtítols. "Normalment, els films asiàtics fani es perden algunes referències culturals i històriques o les analogies i metàfores", remarca.Des del festival, però, volen que la traducció sigui "al màxima l'original". És en aquest punt on hi intervenen persones de diverses comunitats -de l'Índia, Japó o Taiwan- que vetllen que aquesta la traducció de la pel·lícula sigui "més autèntica i propera" als seus països d'origen."Com tota obra artística,", remarca Crusellas. De fet, aquesta fidelitat també s'intenta mantenir en el títol. "Les pel·lícules asiàtiques tenen un títol per emetre's a Àsia i sempre en pensen un d'internacional", explica. Per això, a vegades, tot i mantenir la proposta més internacional al festival també hi afegeixen l'original.Crusellas destaca que aquesta aposta per mantenir la llengua original reforça la, ja que molts veïns ded'origen asiàtic poden veure films en la seva llengua. "Molts espectadors ens agraeixen aquesta traducció", subratlla Crusellas.D'altra banda, explica que no han rebut queixes perquè els films siguin majoritàriament subtitulats en català. "El Festival Nits té "un públic molt respectuós i obert de mires", remarca. Tot i que hi ha films traduïts en castellà, reitera que. "Més que responsabilitat, és un tema de", conclou.

