Ucraïna i Rússia celebren el seu primer gran pacte i acorden desbloquejar les exportacions de gra

per desbloquejar les exportacions de gra a través del Mar Negre i assegurar el subministrament d'aliments als països més amenaçats per problemes de fam. Així ho ha assegurat el secretari general de l'Organització de les Nacions Unides (ONU),s, després d'una mediació entre els dos països que ha tingut lloc a Turquia.Segons el mandatari, està previst que Ucraïna i Rússia signin un document aquest mateix divendres per ratificar l'acord. El pacte permetria que els vaixells que transporten gra poguessin dur a terme tasques de càrrega i descàrrega els diferents ports del Mar Negre. Alhoraper alleugerir els temors de Rússia d'un possible intercanvi d'armes. Finalment, l'acord facilitaria les exportacions russes de gra i fertilitzants.L'economia de bona part del món, inclosa la Unió Europea, ha quedat molt afectada per les conseqüències de la guerra. La confiança dels consumidors europeus cau al juliol a mínims històrics per les conseqüències de la invasió russa d'Ucraïna.l'indicador cau 3,2 punts a l'eurozona i tres punts en el conjunt de la Unió Europea, cosa que fa que se situï en el nivell més baix de la sèrie històrica. Fins ara, el punt més baix que havia assolit aquest indicador va ser durant l'inici de la Covid-19, però ara les conseqüències econòmiques de la guerra han fet que s'enfonsi encara més.​​​​​

