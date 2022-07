Calor intensa fins diumenge arreu del país amb Girona com a màxima preocupació

, almenys,a les 18:00 hores, segons l'última previsió del Servei de Meteorologia de Catalunya (). El grau de perill per temperatures altes serà cinc de sis i, que serà en risc màxim de calor aquest divendres, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (). La temperatura a la capital del gironès pot arribar fins als 39 °C i, en menor mesura, però també en risc per calor se situen, amb valors que oscil·laran entre els 34 i els 39 °C. A més a més, Lleida també és enque poden produir ratxes fortes de vent o calamarsa.A la resta del país, de cara a la jornada d'aquest divendres, arribaran alguns núvols alts i algunsi no se'n descarten al sud de Ponent i al Massís dels Ports.al territori, on els valors més alts pujaran lleugerament fins a fregar els 40 ºC en molts indrets del país, i. Les màximes es donaran a l'extrem nord-est, Catalunya Central, Conca de Tremp i a Ponent, on localment superaran els 40ºC.En general,, malgrat això, abans de migdia creixeran algunsa punts de muntanya, sobretot al Pirineu i Prepirineu, i a partir de mitja tarda n'arribaran per l'oest del Principat. Al final del dia, no se'n descarten al litoral central i sud.A partir de migdia, s'esperen algunsa punts del Pirineu i, a partir de mitja tarda, a altres zones de l'interior del terç oest. Localment, aniran acompanyats de tempesta i acumularan quantitats de precipitació minses o localment poc abundants.

