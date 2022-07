La petició de l'autodeterminació i l'amnistia es votarà a la majoria dels municipis

Visibilitzar que existeixa a favor del dret a l'autodeterminació i la petició d'amnistia. Aquest és l'objectiu que s'ha marcat el grup promotor de l'Acord Social per l'Amnistia i l'Autodeterminació, que ha afermat el suport a aquesta iniciativa d'i grups independents, així com l'abstenció o el "sí crític" dels comuns, en funció del municipi. Aquesta entesa aplega el 75% dels càrrecs electes municipals --. En el cas de Barcelona, segons els impulsors, s'han avingut a "obrir un procés de transacció de la proposta inicial", com a es va fer al febrer de l'any passat, quan es va posicionar a favor de l'amnistia, així com d'altres propsotes per avançar en la desjudicialització del conflicte polític., impulsat per, han teixit l'entesa amb les diferents formacions durant el mes de juny i compta amb el suport de l'Associació de Municipis per la Independència. "Visibilitzar, al costat del suport social a la doble demanda d’amnistia i autodeterminació, el compromís del món local i municipal amb el reclam de la fi de la repressió", recullen com a fita d'aquesta acció, que té per objectiu arribar a aplegar el suport de 800 ajuntaments.De fet, durant aquest mes de juliolabans de l’estiu per aprovar el manifest per unanimitat. Entre ells hi ha: Arbúcies, Calders, Cassà de la Selva, Granyena de les Garrigues, Gurb, El Perelló, Llagostera, L’Espluga de Francolí, Oristà, Palau d’Anglesola, Pira, Puig-reig o Sant Feliu Sasserra. I en una dotzena més s'ha aprovat amb majoria absoluta: Corbera de Llobregat, Deltebre, Les Franqueses del Vallés, Palau-solità i Plegamans, Palamós, Premià de Mar, Ripoll, Sant Julià de Ramis, Sitges, Tortosa, Torelló i Vilassar de Mar.Mentre continuen les votacions als ajuntaments, l'agenda de l'Acord passa per continuar. Per ara, compten amb el suport de més de 200 entitats de l'àmbit social, cultural, econòmic i sindical. Entre les més recents hi ha CECOT i la Confederació de Cooperatives de Catalunya. També s'hi ha adherit l'entitat de referència del moviment veïnal de Catalunya, la CONFAVC (Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya), el Sindicat de Llogateres o el CIEMEN, així com Òmnium Cultural, entre d'altres., que va ser una aposta del president de la Generalitat, Pere Aragonès, té previst acabar els seus treballs just després de l'estiu i presentarà les seves conclusions el 3 d'octubre, coincidint amb el cinquè aniversari de l'1-O.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor