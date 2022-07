El govern espanyol traspassa la gestió de l'autopista B-23 a la Generalitat

La ministra Raquel Sánchez en la seva visita a l'estació de rodalies de Molins de Rei. Foto: Adrià Costa

L', una de les portes d'accés al centre de Barcelona, passarà a estari patirà una transformació en la direcció de la. Així ho ha anunciat aquest divendres la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma),, que ha valorat que el traspàs de competències des del govern espanyol "a la capital catalana. La transferència s'emmarca en el capítol de millores vinculat alsi facilitarà la construcció d'un carril bus d'entrada addicional que ha de permetre reduir en 15 minuts el temps de trajecte dels més de 700 autobusos que es preveu que hi circulin. L'acte certifica la represa de relacions entre governs després de laEn roda de premsa alper presentar l'acord, i sota l'atenta mirada de representants de les diferents administracions i actors socials, la ministra Sánchez ha explicat que els fons europeus són l'instrument financer que mancava per tirar endavant el conveni entre les administracions, que. La inversió serà de. Laque està tramitant el govern de l'estat proporcionarà l'arquitectura necessària.No obstant això, la ministra Sánchezi ha recordat que els projectes relacionats amb les infraestructures necessiten temps. El secretari general d'Infraestructures,, ha detallat que l'obra, que serà executada per la Generalitat, ja està licitada i que s'adjudicarà entre la tardor i l'hivern d'aquest any.. El projecte estirarà la Diagonal i el Pla Cerdà fins al Llobregat, i disposarà un carril bus addicional, que no suposarà la supressió de carrils destinats per la circulació de turismes gràcies a l'eliminació de la mitjana i la reducció dels vorals.La ministra Sánchez també ha visitat les, acompanyada per la delegada del govern espanyol a Catalunya,; el president de Renfe,; l'alcalde de Molins de Rei,; la directora de Rodalies de Catalunya,; i el coordinador del Pla de Rodalies,. Referent a la gratuïtat del transport de gestió estatal, Sánchez s'ha mostrat convençuda quei ha recordat que, a hores d'ara, la demanda se situa en el 80% dels registres previs a la pandèmia.



L'anunci arriba un mes i mig després que el Govern de la Generalitat plantés la ministra Raquel Sánchez en la presentació del futur de les infraestructures al Quart Cinturó del Vallès per escenificar el rebuig a la manca d'inversions. Ara, però, ambdós executius es troben en una fase de represa de les relacions. Com a mínim, entre ERC i el PSOE i Podem. El vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, de Junts, no hi ha assistit, però sí que hi eren els seus estrets col·laboradors. L'ha substituït, de fet, el seu número dos, Ricard Font.

