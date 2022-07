Canvi de nom al món de «Harry Potter» per les acusacions de transfòbia contra J.K. Rowling

El món fantàstic i literari deté centenars de milions de seguidors a tot el món. L'èxit de les històries del jove mag van permetre la seva autora, J.K. Rowling, crear tota una saga cinematogràfica, productes de marxandatge, parcs temàtics, turisme al voltant de les localitzacions de les pel·lícules... i fins i tot un esport., la pràctica que es juga entre les diverses faccions de Hogwarts, va saltar del llibre i la pantalla a la vida real des del 2005. Ara, però, els responsables de les principals associacions d'aquest esport han decidit que "ja no s'anomenaran així"., a més de diverses competicions i lligues de tot el món, han emès un comunicat en el qual asseguren que el canvi de nom arriba per dos motius principals: primer, es volen distanciar de manera categòrica de l'autora per la pluja d'acusacions i crítiques queper les seves paraules transfòbes. El segon motiu, expliquen, és que la paraula "quidditch" està registrada per la companyiai això no els permet expandir-se a nivell comercial.A partir d'una enquesta feta a tot el planeta, la tria de la paraula que representarà el nou esport de competició dels mags serà, que descriu pràcticament a la perfecció la pilota oficial del joc, la quaffle. El quidditch es juga amb set persones per equip i segueix, amb les limitacions mortals, pràcticament totes les regles creades per Rowling.

