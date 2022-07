Les brutals conseqüències de l'incendi del Bages, a la portada del «The New York Times»

The Pont de Vilomara's wilfire displayed at the front page of New York TImes. pic.twitter.com/VyyVDY5hsl — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) July 21, 2022

són motiu de preocupació mundial a tots els nivells. La premsa, sense anar més lluny, observa amb estupor i terror les conseqüències del canvi climàtic, de l'onada de calor i de les altes temperatures que han provocat focs a bona part dels països mediterranis.En aquesta línia,han posat el focus en diversos incendis europeus per explicar, a través d'anàlisis, reportatges i cròniques, les conseqüències dels focs en zones forestals molt importants. Precisament, elha situat l'incendi del Bages en la seva portada per il·lustrar, a través d'una imatge esfereïdora, l'impacte de les flames al territori.L'autor de la colpidora fotografia, Emiliano Morenatti, ha mostrat la portada del prestigiós diari nord-americà del 20 de juliol, on es pot veure la zona del Bages arrassada per les flames. Altres mitjans, com el Wall Street Journal o la CNN han estat explicant durant dies què està passant a Europa, a l'estat espanyol i també a Catalunya.del Pont de Vilomara i Rocafort (Bages) aquest passat dimecres, que des de diumengede superfície forestal i una cinquantena de cases, una vintena de les quals totalment calcinades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor