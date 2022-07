Inicien una campanya a Twitter per reclamar els serveis de Google en català

Una vintena de perfils destacats en la promoció del català a, tant personals com d'entitats, s'ha coordinat per crear consciència pública el divendres 22 de juliol amb l'etiqueta "", que demana que es mantingui la promoció delen les noves tecnologies de Google.Els impulsors de la campanya lamenten que "l'aterratge físic" de la companyia nord-americana a-amb l'obertura d'unes noves oficines- "ha xocat amb la manca de desplegament lingüístic del gegant digital amb el català en els darrers anys". Els activistes celebren que Google ofereix en català serveis com, però denuncien "tendències de descura" i demanen a la companyia "responsabilitat ètica i corporativa".Entre algunes de les descurances denuncien queutilitza una toponímia "diferent" de l'establerta per l'o el fet que no ofereix un assistent de veu en català. De la mateixa manera, els impulsors de la campanya lamenten que l'occità encara no té presència en cap servei de la multinacional, "ni tan sols el traductor", fet que suposa un "greuge" per als parlants d'aquesta llengua a l'

