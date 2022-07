Arròs del Delta 100% cultivat per dones

Arrossars on es cultiva L'Essència, als Ullals de Baltasar, a Amposta. Foto: Cedida

L'artista ampostíes va adonar, mentre feia el treball de fi de màster sobre producció i recerca artística, que si mirava al seu entorn, alsdel, les màquines de segar havien desplaçat i substituït la feina de les dones, sempre presents en el cultiu, malgrat la poca visibilitat. Així va néixer unque combina. Això, a la pràctica, s'està plasmant en un camp d'arròs cultivat per deu dones, amb l'aixopluc dei de la. Ja tenen plantatsd'arròs alsi controlen totes les etapes del procés de cultiu, des de l'elecció de la varietat fins a la comercialització."Com a, miro el paisatge i veig unes mancances, però per sort, l'ésser humà pot intervenir, cal veure-ho com una proposta artística tot i que després es comercialitzi o es mogui en el camp agrari", exposa Arasa. "Amb aquest projecte, la feina agrària d'aquestes dones té una intencionalitat, un sentit crític que respon a criteris artístics, així que fan agricultura, però també han de ser conscients que fan art, perquè es mouen en un context artístic", afegeix.Han escollit una especialitat d'arròs llarg aromàtic, el cultiu del qual respon a criteris de sostenibilitat i de respecte a l'entorn, segons explica. Ella aporta els seus coneixements respecte al sòl, el producte i la varietat escollida, quins són els millors adobs... Les altres dones que prenen part del projecte hi participen deixant la terra, portant la comptabilitat o preparant la comercialització per treure’l al mercat. "Serà un arròs innovador al territori, llarg, aromàtic, apte per la cuina més avantguardista", apunta Mar Català.Confien que al novembre pugui sortir al. "En lloc de deixar en guaret la terra, vam plantar gramínies, que són un bon fertilitzant i en aquests moments la nostra collita no avança al mateix ritme que els altres arrossars, esperem tenir l'arròs per a novembre i si no ens en sortim aquest primer any, que esperem que sí, almenys haurem après molt totes", sosté Català.El nom que han escollit, resumeix molt bé el projecte:. Una essència, perduda al territori, on la mecanització va anar desplaçant a les dones. El cultiu i el projecte artístic ecofeminista també ha comptat amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Agenda Rural i Alimentació. Per finançar L'essència es farà un micromecenatge on tothom que ho vulgui podrà aportar diners i fer d'aquesta manera el

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor