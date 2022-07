ERC i Junts es divideixen al Parlament sobre la taula de diàleg la setmana abans de la nova reunió

Elha instat alque, conjuntament amb l'executiu espanyol, es comprometi a apostar per laper resoldre el conflicte. A més, ha mostrat el seu "" amb la. Aquest punt d'una moció d', transaccionat amb una esmena del, s'ha aprovat al ple d'aquest dijous, amb els suports de republicans, socialistes i comuns. La resta,inclòs, hi ha votat en contra.D'aquesta manera, ERC i Juntsquan falten una setmana per a la nova reunió de la taula de diàleg. Els juntaires ja van tancar la porta a aquest mecanisme durant el congrés del partit . Aquestes discrepàncies han arribat fins al Govern, que decidirà a finals d'aquesta setmana els integrants de laa la mesa.La cambra també ha mostrat la seva "convicció" de què el, en un marc de garanties, ha de servir per canalitzar els consensos a favor de la "fi de la repressió", i de l'autodeterminació. Aquest punt ha rebut el suport d'ERC, Junts i comuns, l'abstenció de, i els vots contraris de PSC i la resta de grups.A més, la cambra ha demanat que el Govern insti les autoritats espanyoles a contribuir a la. El Parlament també s'ha reafirmat en la necessitat d'aturar la via judicial i acabar amb la "repressió" cap a l'independentisme. Finalment, el ple ha denunciat els, ha constatat l'impacte de la "repressió", i que 5 anys després de l'1-O l'Estat ha estat "incapaç" de donar una resposta política.

