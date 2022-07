El Parlament eleva la pressió sobre Borràs pel cas Dalmases

es congratulava dilluns, en plena ressaca del seu congrés , de la imatge transmesa en el debat orgànic: ponències aprovades per majories que fregaven la unanimitat i discurs falcat en els eixos nacional i ideològic. Però la setmana no es tancarà amb el focus posat en l'estratègia de la formació sinó en la situació política de la presidenta del Parlament,, al centre de totes les mirades pel que ja es pot anomenar com a cas Dalmases. La intimidació per part dea una periodista del FAQS després de l'entrevista a Borràs el 9 de juliol -episodi documentat per NacióDigital Eldiario.es - compromet la presidenta de Junts, pel suport explícit mostrat al diputat, en un moment en què s'espera el desenllaç de la seva. L'obertura de judici oral la situaria en una situació de dificultat política i ara també observa com el seuestà qüestionat, fins al punt d'haver de deixar temporalment les funcions com a portaveu de la comissió de control de laBorràs ha notat aquest dijous la pressió del Parlament. Ja sap quei lademanaran que s'aparti pel cas dea la Institució de les Lletres Catalanes -les dues formacions han ensenyat les cartes en els darrers dies-, i ara també és conscient que una àmplia majoria de la cambra no està disposada a fer la vista grossa amb Dalmases. Nou front de desgast per a la presidenta. Els grups parlamentaris d'ERC,i la CUP li han enviat una carta perquè emprengui "" contra el vicepresident de Junts si es demostra que ha vulnerat eldels diputats per l'episodi del FAQS. El pas fet per les quatre formacions arriba després que aquest diari hagi documentat que Borràs va contactar amb la periodista intimidada per reclamar-li que disculpés Dalmases en públic, amb la intenció de tancar el cas . Les peticions de la presidenta del Parlament no van ser ateses.En la missiva enviada a Borràs, les quatre formacions -que sumen més de vuitanta diputats de la cambra- reclamen unaper tal d'escatir l'abast de la conducta del diputat. Recorden també que la conducta de Dalmases ha estat "" pel, elde laCCMA, eli el. En la motivació de la carta, els grups parlamentaris fan constar que les queixes pel comportament del diputat no es limiten a l'episodi del FAQS sinó que "periodistes de diversos mitjans han descrits fets similars", tal com ha documentat NacióDigital Poc abans que el document es fes públic,havia aprofitat una intervenció al ple d'aquest dijous per referir-se als fets. El diputat, que primer va treure ferro a l'incident i l'endemà es va disculpar davant de qui s'hagués sentit ofès, ja ha admès que es va produir unaamb la periodista, per bé que l'ha emmarcat en un contexti periodístic. El vicepresident de Junts ha assenyalat que té "estima" per la treballadora del FAQS, i ha assegurat ser víctima d'un "circ" i d'un "linxament" que considera "difícil de justificar". El cas ha remogut el Parlament i també Junts, on se li obrirà -a petició seva, segons fonts oficials- un expedient informatiu, a banda de ser apartat de ser portaveu a la comissió de la CCMA "No he negat ni negaré que efectivament vaig tenir una discussió encesa a qui estimo i valoro el periodisme que faque ens coneixem. Que precisament per això era una discussió en termes estrictament de perspectiva periodística. Precisament per això vaig demanar disculpes a tothom que s'hagués pogut sentir ofès. He de patirsense que se m'hagi deixat explicar què va passar als espais on toca,", ha indicat al final d'un debat a la cambra catalana. Borràs li ha deixatdel que li pertocava per fer aquesta explicació.El cas està sent protagonista de l'actualitat política durant tota la setmana. El president de la Generalitat,, s'ha referit a la polèmica en una entrevista a Ràdio Estel. Ha considerat que l'actuació de Dalmases s'emmarca en un context de "" -s'ha referit també a les exercides a periodistes de mitjans públics- que li han causat "estupor". També ha indicat que no "toleraria" que cap dels seus col·laboradors protagonitzés fets semblants.La presidenta del Parlament ha mostrat suport explícit dins i fora del partit a la figura del diputat, que exerceix com la seva mà dreta, i s'ha mobilitzat per minimitzar les conseqüències del cas. Fins al punt que es vaamb la periodista afectada per reclamar-li queDalmases de l'episodi de fa dues setmanes. El moviment de Borràs es va produir quan lade Dalmases ja era deper les informacions periodístiques, amb confirmació del director del programa inclosa . Fins i tot laja havia encarregat una investigació del cas.La mateixa presidenta de Junts, en una reunió delcelebrada dimarts al matí, va fer constar als diputats de la formació que havia existit aquest contacte amb la periodista. I també va apuntar que, a partir d'aquí, quedava oberta la possibilitat que la treballadora del FAQS que va fer Dalmases sobre el cas , escenari que no s'ha acabat produint. En la trobada amb el grup de Junts, la presidenta del Parlament va intervenir per defensar la seva mà dreta -que- davant de la resta de diputats del partit. Dalmases ha comptat en els darrers dies amb la solidaritat de Borràs, que va presenciar l'escena de tensió a les instal·lacions de TV3 perquè estava dins del camerino on es va intimidar la periodista.

Carta conjunta del PSC, CUP, ERC i ECP a Laura Borràs pel cas Dalmases by naciodigital on Scribd

