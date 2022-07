Uns Jocs amb tot un país implicat

Els membres que van acompanyar el Drac de Tàrrega en l'actuació dels Jocs en un dels assajos, al davant de la furgoneta de Comediants Foto: Cedida per Paulina Fauste i Magí Mateu

Dels Jocs als escenaris

Han passati el país i la seva gent han canviat i evolucionat molt, i molt ràpid. La Barcelona delté poc a veure amb la Barcelona d'avui. Més enllà de l'evident remodelació de la ciutat, elsvan ser un esdeveniment que va impactar en la vida de tots els barcelonins i barcelonines, independentment de la seva edat. Uns, perquè veien com la seva ciutat creixia sense límits, d'altres, perquè van conèixer en Cobi, la mascota que els va acompanyar durant la infància.La veritat, però, és que els Jocs Olímpics van anar. No només perquè tot Catalunya va esperar expectant el torn de Barcelona de brillar davant el món sencer, sinó perquè alguneses van celebrar enLes aigües braves de la Seu d'Urgell, els camps de Terrassa, el pavelló olímpic de Reus o el de Granollers, el Canal Olímpic de Castelldefels o el llac de Banyoles van acollir proves de piragüisme, d'hoquei patins i herba, hàndbol o de rem. I, encara més:, tant dels Jocs Olímpics com dels Jocs Paralímpics. Van ser espectacles triats i pensats amb molta cura amb una gran presència i presentació artística, ja que eren la carta de presentació de Barcelona al món. Del guió i l'execució d'aquests espectacles se'n van ocupar diverses agències barcelonines que es van agrupar i fusionar per crear la societatPerels Jocs, el, la companyia teatralva ser l'encarregada de posar cara i veu a l'espectacle d'inauguració que va envair l'Estadi Olímpic. Es van trencar tots els esquemes i es va fer un espectacle totalment diferent dels que s'havien fet en olimpíades anteriors, amb molt color, moviment i molt arriscat en l'execució. La representació del mite d'Hèrcules inspirada en els mosaics modernistes de Gaudí, que van seguir fins a 3.500 milions de persones a tot el món, va precedir la desfilada dels atletes olímpics. Va ser en l'quan elva tornar a l'escena: els organitzadors de l'esdeveniment van seleccionar una llarga llista d'eper al colofó dels Jocs de Barcelona 92.La majoria de les colles estaven, així com alo als. En aquest sentit, va participar-hi l'Aula de Teatre de Mataró, encara en funcionament, els dansaries d'Argentona, l'Esbart Montcadenc i els dracs d'Olèrdola, Santa Margarida de Montbui o Valls, entre d'altres. "", explica aTere Alcon, membre del col·lectiu d'animació Ull del Bou del Pinell de Brai, també participant en la cerimònia de cloenda amb el seuPer què els van escollir? Aquesta és una d'aquelles preguntes que, trenta anys després, segueix sense tenir una resposta clara.Eldel Pinell de Brai, a la Terra Alta, va actuar a lesel setembre deli, just abans de l'actuació, quan Alcon va anar a cobrar-la, li van traslladar laper participar en elsl'estiu següent. "Ho vaig comunicar als companys i no s'ho creien, fins al punt de preguntar-me com m'havia pogut inventar aquella bestiesa", recorda la responsable de gestionar les comunicacions amb l'organització. No s'ho inventava, la proposta era real i, a més, "", una qüestió impensable per a un grup d'amics de vint anys que només en feia cinc que s'havien animat a fundar el grup de diables i grallers per passar-ho bé.Gairebé no havien sortit de les Terres de l'Ebre i, només en alguna ocasió, havien actuat en algun municipi del Penedès gràcies al contacte amb les colles de diables centenàries de Catalunya. Així, les seves intuïcions són que els organitzadors els havien pogut veure en alguna d'aquestes trobades i s'havien fixat en ells per la presència del, fet dei d'unaEl grup va repetir en la cerimòniadels JocsUna altra de les colles de diables que va participar en la cerimònia és la de, amb un drac totalment diferent: unipersonal i amb molt menys volum. El Magí Mateu i la Paulina Fauste, dos dels membres participants, ho recorden amb emoció: "". Perquè si en una cosa coincideixen les dues agrupacions contactades és que, tot i l'enorme quantitat d'hores que van estar a Barcelona el 9 d'agost, l'actuació va ser curta i no la van poder gaudir gaire. "L'actuació, vista amb el temps, és emocionant, però", confessa Mateu. I és que els participants no van poder lluir ni els seus propis uniformes, ja que l'organització es va encarregar de vestir-los de manera estàndard i pautar tots i cadascun dels detalls de l'actuació.Perquè l'espectacle fos impecable, tots els grups participants van haver d'apropar-se a Barcelona mesos abans del dia de cloenda per fercomplets. Unsque van permetre a les colles conèixer-com que els globus gegants no es podien retirar de la pista de l'Estadi perquè no passaven per la porta i es "rebentaven a ganivetades després de cada assaig"- ide grups. "", diu Mateu, recordant que el dia de l'actuació no acabaven de saber la repercussió mundial que tenia que ell i cinc membres més passegessin amb el Drac de Tàrrega per l'Estadi Olímpic. Tot i l'enorme pressió que van viure el 9 d'agost i la poca "personalitat" de les actuacions, els membres dels dos grups participants rememoren les seves actuacions ambi en tots dos casos expressen bones paraules per als organitzadors, la companyia de teatre Comediants: "".La cerimònia de cloenda també va incloureque van actuar en un espectacle que girava al voltant del. Comediants va contactar amb diferents escoles de Catalunya per a l'actuació i una d'aquestes va ser l. En aquell moment, l'només tenia 18 anys i era el seu primer curs a l'Aula: "Va ser una experiència increïble,". Va compartir elenc amb Sílvia Abril, que també estudiava a Aules, i assegura que sortir a l'estadi amb "l'emoció d'" és una sensació que se li ha quedat "gravada a la memòria". De fet, l'actuació dels Jocs Olímpics és una de les primeres grans actuacions de Triola, que anteriorment només havia fet teatre a la seva ciutat, Mataró, com a aficionat. "", recorda qui, trenta anys després, ha pogut complir el seu somni omplint teatres.

