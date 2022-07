Arxivada la causa contra el regidor de Cornellà investigat pel cas Consell Esportiu

El tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Cornella,, ja no està investigat en la peça separada del casrelativa a les actuacions del seu consistori. Segons una nota feta pública aquest dijous, la jutge que instrueix la causa ha, entre les quals les del regidor del PSC, segons ha revelat El Periódico. Pel que fa a aquesta peça, només queden quatre persones encara investigades.Segons la magistrada, no hi ha indicis que facin deduir una actuació irregular des de l'Ajuntament per part d'aquestes nou persones i veu justificat que, des del consistori s'enviés al Consell Esportiu el, ja que entén que tan sols suggeria les persones que podrien treballar en uns jocs organitzats des del consistori. L'entitat de l'Hospitalet de Llobregat, per tant, actuava únicament com a "encarregada del pagament" d'aquests serveis.L'actuació pública a Cornellà de la UDEF (Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal) de la Policia Nacional espanyola va tenir lloc a mitjans de febrer. Durant la investigació de la peça principal, havia detectat contractes sospitosos amb aquest consistori que podrien derivar en delictes de. El Consell Esportiu, de fet, té prohibit fer actuacions o participar a licitacions fora de l'Hospitalet, però, a més, alguns correus amb tècnics del consistori apuntaven a que l'adjudicació hauria pogut ser dirigida i amb irregularitats que ara la jutge descartaria.D'aquesta manera, ja no quedaen aquesta causa, després que la jutge de la peça principal també n' exonerés recentment l'alcaldessa de l'Hospitalet i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín , i que dos dels encara investigats,renunciessin a l'acta de regidors. Tot i això, les regidores de l', que actuen com a acusació popular, han registrat aquest dimecres un recurs contra el sobreseïment de la investigació a Marín.Segons l'escrit presentat a la jutge, la decisió és "prematura", ja queper determinar la naturalesa pública o privada dels recursos del Consell Esportiu. Si es consideressin públics, això podria haver-ne requerit més zel en la gestió per part de l'alcaldessa. En tot cas, els comuns recorden també que bona part de l'equip de Marín ha estat a la direcció de l'entitat,municipal.Subratllen també, en base al bolcat del seu mòbil , que l'alcaldessa estava atenta a aspectes interns del Consell Esportiu i que, quan va esclatar, informava del cas a. Igualment, afirmen que la causa està "trufada d'indicis múltiples, concurrents, unívocs", tals com el coneixement de les irregularitats per part de Marín, el manteniment deo la comunicació contínua d'aquests amb la cap de gabinet de l'alcaldessa. En lloc de perseguir els fets com hauria, segons els comuns, "va".

