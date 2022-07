La jutge andorrana ordena a la policia judicial que investigui l'operació Catalunya

Laha ordenat a la policia judicial del Principat que investigui l'operació Catalunya i es coordini amb cossos policials estrangers -especialment els espanyols- per intercanviar informació. En una providència del maig que s'ha fet pública aquest dijous, la batlle de la(una mena d'Audiència Nacional d'Andorra), ha nomenat els agents de la policia judicial de la unitat d'investigació econòmica i financera del servei de policia perquè diguin a terme "totes les investigacions oportunes per a l'esclariment de la veritat".La causa investiga les pressions de la policia patriòtica als responsables de(BPA).i la cúpula d'Interior, són alguns dels principals encausats. La jutge veu indicis de delictes de, un delicte greu. Fonts coneixedores confirmen que alguns dels implicats ja han comparegut en la causa, però no han concretat els noms. Al juny, la justícia andorrana enviar comissions rogatòries a Espanya i va donar quinze dies a Rajoy i la resta d'encausats per designar advocat andorrà i comparèixer a la causa.La justícia d'Andorra fa anys que investiga la "" de l'operació Catalunya, però fa unes setmanes va fer un pas important per imputar, ja no policies, sinó càrrecs del més alt nivell polític. També investiga els màxims responsables policials del Cos Nacional de Policia. Tot plegat, en relació a les pressions per obtenir informació sobre comptes bancaris de dirigents independentistes -la família de- amb l'objectiu de desactivar el procés, l'any 2014. Les penes de presó podrien arribar als 29 anys de presó, però per això encara falta molt.

