Quatre dècades apostant per la formació del talent

120 beques per a 1.325 aspirants

Les beques de la Fundació “la Caixa”, en dades

“La millora de l'educació és la base de tot”

Isidre Fainé, president de Fundació "la Caixa", en l'acte de lliurament de les beques. Foto: Fundació la Caixa

La Fundació ”la Caixa” acaba de lliurar les beques de postgrau a 120 estudiants universitaris. Ho ha pogut fer presencialment després de dos any sense la cerimònia. Això sí, el que no s'ha aturat mai és l'aposta per laja que les convocatòries de beques s'han mantingut ininterrompudament durant. En quatre dècades, l'entitat ha invertits en beques per a uns 3.700 alumnes.El programa de Fundació ”la Caixa” és el que convoca un. Estan obertes a totes les disciplines d'estudis i cobreix la totalitat del cost de la matrícula, una dotació mensual per a despeses, el desplaçament així com un curs d'orientació. El cost mitjà de cada beca ésDes del 1982 s'han invertit 189 milions d'euros per a un total de. Enguany, s'hi havien presentati se n'han seleccionat 120. D'aquests,–31 de les comarques de Barcelona, 4 de Girona, 2 de Tarragona i 1 de Lleida-.De les 120 beques concedides, la majoria són per a màsters (79), però també n'hi ha de doctorat (38) i estades de recerca (3). 68 beques són per estudiar a Europa i 52 beques són per estudiar a Amèrica del Nord. Els països que més becaris atrauen són els Estats Units (47) i el Regne Unit (34).per a 1.325 aspirants, 31 de les comarques de BarcelonaDotació de(2021)Inversió dedes del 1982Per centres, destaquen l'Imperial College London (9), London School of Economics and Political Science (7), Universitat de Columbia (7), Massachusetts Institute of Technology (6), ETH Zürich (6), Universitat d’Oxford (5) i Universitat de Cambridge (4). Les disciplines més representades són les enginyeries i tecnologies (22), les ciències econòmiques i empresarials (9), les relacions internacionals (7), les ciències físiques (6), les ciències mèdiques i de la salut (6), el dret (6) i la música (6)Les sol·licituds han de superar una primera fase d'avaluació mitjançant el sistema peer review (avaluació per parells realitzada per persones amb competències similars), i aquelles que reben les millors qualificacions són convocades a una entrevista personal. En la fase de selecció intervenen professors universitaris amb experiència internacional en aquesta mena de processos d'avaluació.Tant el nombre de sol·licituds rebudes com el rigor i nivell d'exigència dels processos de selecció garanteixen que els candidats seleccionats acreditin uns. L'eficàcia d'aquest sistema es reflecteix posteriorment en l'èxit dels becaris de la Fundació ”la Caixa” en la consecució d'admissions en les millors universitats del món.“La millora de l'educació és la base de tot. És l'únic camí per a la construcció d'una societat més justa, que garanteixi el benestar social de tots, sense exclusió. Per això, portem ja 40 anys impulsant aquest programa de beques, amb el qual volem donar l'oportunitat als estudiants i investigadors amb més potencial d'accedir a les millors universitats i centres de recerca”. Amb aquestes paraules,, president de la Fundació ”la Caixa”, va destacar la importància del programa en l'acte de lliurament de les beques.També hi va participar, com a representant del col·lectiu d’exbecaris de la Fundació ”la Caixa” i responsable de la Campanya Mundial Contra l’Edadisme de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).“Aquesta beca és molt més que un suport econòmic per a impulsar el coneixement i satisfer la curiositat individual. Aquesta beca i el suport de la Fundació “la Caixa” no s'acaben amb la finalitat del postgrau, us acompanyaran sempre. L'èxit no neix en el buit. Tots som interdependents i el més important que rebeu avui és una plataforma d'acompanyament inigualable que seguirà amb vosaltres al llarg de la vostra trajectòria”, va explicar De la Fuente-Núñez, que va cursar en 2013 un Màster en Filosofia, Política i Economia de la Salut en la University College London amb una beca de postgrau a l'estranger de la Fundació “la Caixa”.