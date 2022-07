Les vendes de les pimes van caure un 10,7% a causa de la pandèmia

el 2020 a causa de la crisi sobrevinguda per la pandèmia. És una de les dades que inclou l', presentat aquest dijous per, de la mà del. Els resultats assenyalen que la rendibilitat financera neta de les companyies es va situar en un 4,5%, mentre que la rendibilitat econòmica es va situar en un 3,8%, el que suposa una caiguda d'un 3,8% i un 2,6% respectivament respecte del 2019. Pimec i Generalitat han atribuït el manteniment de la rendibilitat en valors positius a lade les companyies, reforçada arran de l'experiència per la crisi del 2008, i a la posada en marxa decom els ERTO.Els resultats de l’informe de Pimec també recullen una caiguda delde les pimes catalanes del 12,9% respecte del 2019. El 2020, les pimes del país van representar un 58,8% del VAB català. Un descens que, tant Empresa com Pimec valoren com a “previsible”, i que han insistit a atribuir ade la situació provocada per la irrupció de la covid-19.Per la seva banda,respecte del 2019, situant-se en 518.883 empreses. El nombre d’ocupats en aquest sector també va registrar un descens del 2,7%, amb 1.915.902 treballadors. Pel que fa a la grandària de les empreses, la mitjana el 2020 es va situar en 3,7 persones ocupades per empresa, el que suposa un lleuger descens del 0,2% respecte del 2019.El president de la patronal de les pimes,, ha advertit que els indicadors del 2020 "no són comparables a cap altre". Tot i això, ha insistit a posar en valor la capacitat de les petites i mitjanes empreses per mantenir la seva rendibilitat. Un fet que, segons Cañete, és conseqüència de l'increment dels recursos propis de les empreses i de la seva capitalització fruit "de la pedagogia feta per la crisi del 2008".El secretari general d'Empresa i Competitivitat,-que junt amb Cañete i Xavier Comerma, de Banc Sabadell, han presentat l'Anuari- ha destacat que, en els últims dos anys, el Govern ha intentat "estar molt a prop del teixit de pimes", així com "aportar tots els recursos a l'abast per fer que aquest període fos el més passable possible". Castellanos ha posat en valor que la Generalitat, des de l'esclat de la pandèmia, ha creat. "Una quantitat que probablement és insuficient, però que és molt més del que han fet altres administracions del nostre entorn", ha apuntat.Les pimes deés el sector que recull un impacte més important derivat de la crisi. Segons l'anuari, el sector de la restauració va patir una caiguda del VAB del 62,3,%. Per darrere, hi ha la metal·lúrgia, amb un descens del 23,4%, o la indústria tèxtil, amb un 22,6%. El transport i les comunicacions, junt amb els serveis financers, són els sectors amb un descens més moderat del VAB, amb un 4,3% i 4,6% respectivament. Pimec ha admès quel'any 2020. El director de l'Observatori de Pimec,, ha afirmat que "la pitjor etapa ja ha passat".

