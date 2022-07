El Govern garantirà habitatge social als que han perdut casa seva a l'incendi del Bages

El Govern garantirà habitatge social a la vintena de famílies que han perdut casa seva per culpa de l' incendi del Bages . Ho ha anunciat la consellera de Drets Socials,, i la consellera de la Presidència,, després de reunir-se amb els alcaldes afectats pel foc. En aquest sentit, el Govern ja ha reservat nou habitatges.Per altra banda, s'ha reforçat la seguretat a la urbanització, la més afectada pel foc, per evitar robatoris a les cases. De moment però, no consta cap denúncia de robatori més enllà d'un intent de forçar el pany d'un habitatge. Pel que fa a la petició dels alcaldes per un canvi normatiu en la gestió de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics, l'executiu no ha avançat cap novetat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor