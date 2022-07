El risc de patir una depressió puja al 6% entre els joves després de la pandèmia

Un nou informe apunta que. En concret, s'ha passat del 3,4% el 2019 alsegons l'informe l'Estat de la Joventut 2021 del Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC). Tot i l'increment, l'informe apunta que es tractaria d'un impacte força moderat en comparació amb altres nivells anteriors, com l'11,8% assolit el 2011. En línies generals, el CNJC ha alertat que l'informe posa en evidència l'dels joves i demana mesures concretes per pal·liar aquesta situació.Pel que fa a la situació laboral, apunta que lai que el 30% dels contractes a joves són a. La pandèmia ha impedit sortir de la dinàmica d'agudització de la precarietat que es va iniciar amb la crisi del 2008. Llavors, la taxa de temporalitat era del 35% i els contractes a temps parcial no arribaven a afectar el 20% dels joves ocupats. També s'ha registrat un augment en l'atur de llarga durada.Des del CNJC han alertat que, que continua a la baixa. En els darrers 15 anys s'ha passat del 32,6% d'emancipats al 17%. Per al Consell l'explicarien aquest fet. Per això, han reclamat una Renda Bàsica Universal i arribar a un 30% d'habitatges al lloguer social específicament per a joves.Davant la situació de la salut mental, el CNJC ha demanat una, amb més. També es demana intensificar els estudis i indicadors en la matèria amb perspectiva juvenil i que s'incorpori la perspectiva comunitària en els programes d'abordatge d'aquestes problemàtiques.

