Mariona Escoda presentarà el 2023 el seu primer disc després d'«Eufòria»

La cantant i compositoraha anunciat aquest dijous queen un concert organitzat per The Project el dia 16 d'abril a lade Barcelona, a l’antiga Sala Barts. Després de guanyar el concurs musical de TV3 "", ara inicia la seva carrera musical de la mà de la discogràfica, amb qui publicarà el seu primer treball.El segell ha destacat que la intèrpreten la creació de les cançons en les quals està treballant: “Del pop-rock a balades, cançons més ballables, cançons d'autor, o fer-nos pujar les revolucions amb temes més uptempo”. La notícia arriba després delsi de l'anunci que un altre concursant del talent show, en Triquell, també estrenarà disc A més, l'artista de Valls participarà, juntament amb els seus companysen la clausura de l'edició d'enguany de l'esdeveniment musical, que se celebrarà el 7 d'agost a Roses. Els artistes actuaran per separat amb les seves bandes, faran col·laboracions especials i interpretaran alguns dels temes més sonats del concurs musical., es podran escoltar en directe per primera vegada cançons de nova creació.

