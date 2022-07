Xavier Mariscal: «Està molt bé que el 1992 en Cobi ja fos de gènere no binari»

Tindria en Cobi el mateix èxit al 2022?

". Així començava la famosa cançó dels dibuixos animats que protagonitza la mascota dels. En Cobi -un gos d'atura bidimensional, bípede i ataronjat- és un símbol de la transformació i l'obertura de la ciutat al món. Poques vegades una generació ha estimat tant un peluix. ​Trenta anys després, el seu dissenyador,, entén que caldria aplicar-li alguns retocs perquè sigui representatiu de la nova societat catalana "mestissa i plural". "", diu somrient en conversa ambLa figura d'en Cobi és recordada per la revolució que va suposar pel seu. El doctor, professor i coordinador de grau universitari d’Arts i Disseny de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i l’Escola Massana,, analitza que va ser una "" que va aconseguir captar a la perfecció "l'ànsia per sortir al món i remodelar la ciutat", amb un. La mascota és una de les icones d'aquells Jocs Olímpics i va saber representar la seva filosofia.", diu Mariscal a aquest diari. El dibuixant afirma que va valorar molt positivament el rebuig inicial de la societat, perquè "és una fase natural de qualsevol procés de canvi". Després que el jurat li tombés la primera desena de propostes de mascota, va optar per humanitzar un, un animal intel·ligent i representatiu de la societat catalana. Calia escapar de les típiques representacions planes i congelades, argumenta Mariscal quan és interpel·lat. El pintor, dissenyador i dibuixant de còmics va crear un personatge amb, amb diverses expressions, gestualitats i vestimentes.", detalla Mariscal. El seu posat vulnerable i la seva panxa de nadó li van permetre transmetre aquesta imatge a la perfecció. "Acabava de tenir un nebot i la seva panxeta em generava molta tendresa", recorda el dibuixant. "", apunta Mariscal.L'investigador i docent del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual de la UAB,, ha estudiat en profunditat la revolució en la comunicació que van suposar els Jocs. Destaca el gran impacte mundial de l'esdeveniment i la seva estètica, amb en Cobi com a. "El Japó i el món oriental en general se'n van enamorar", afirma.per la figura d'en Cobi, passa amb totes les icones", analitza el doctor, professor i coordinador de grau universitari d’Arts i Disseny de la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Escola Massana, Francesc Morera.que passa per un punt de màxima acceptació -en el cas d'en Cobi, durant la celebració dels Jocs-, una baixada -els anys posteriors- i el desfasament o la convivència amb l'actualitat, depenent del cas. Morera justifica que lano s'ha redissenyat per a adaptar-se als nous temps perquè representa un producte que ja no es comercialitza.Mariscal coincideix amb l'anàlisi. "Gràcies a Déu, la societat evoluciona i ara som un poble divers i plural", valora. En aquesta direcció, entén que una mascota que representi la ciutat de Barcelona ha de ser "". "Per això, l'hauria de dissenyar la nova fornada de joves, en comptes de mi, que tinc 72 anys", confessa. Això no obstant, Mariscal està treballant en diversos, "completament evolucionats i passats de voltes". També està acabant d'enllestir una pel·lícula documental d'animació en la qual està treballant des de fa tres anys, de la mà del reconegut directorLa creació del gos d'atura més estimat de Catalunya va suposar l'eclosió del. Ara, explica Francesc Morera, el gremi tendeix a un disseny "més científic", de base sociològica. Costa d'imaginar, però, que una mascota pugui aconseguir representar els valors, la personalitat, i les voluntats de la societat catalana de la manera que ho va fer en Cobi, lade Catalunya.

