La proliferació de milers d'aplicacions per a mòbil que ens faciliten el nostre dia a dia ha obert la porta als hackers i estafadors per poder crear estratègies que els faciliten robar dades bancàries dels usuaris més despistats. Gràcies a la tecnologia, els lladres poden fer-se passar per entitats i aconseguir enganyar els clients. És per això queha posat en alerta les autoritats policials de tot l'estat per una aplicació de mòbil que es fa passar pel BBVA.El grup de cibercriminals fa servir la tècnica deluna pràctica molt estesa gràcies a la connectivitat de tots els nostres aparells electrònics, per robar les dades bancàries. A través d'un SMS, els lladres es fan passar per aquesta entitat bancària en concret i t'envien un missatge. En aquest t'expliquen queal banc per motius de seguretat" i t'envien un enllaç perquè descarreguis una aplicació:que provingui d'aquest enllaç, ja que estan fent-se passar per una aplicació que sí que existeix realment.El mateix BBVA envia missatges de seguretat a través de la seva aplicació oficial i per canals oberts, plenament identificats, per alertar d'aquesta manera de pràctiques., cal actuar amb rapidesa per reactivar el teu compte accedint a la banca online a través del DNI i la clau d'accés. Un cop fet, cal canviar les dades, sobretot les contrasenyes, i informar a la teva sucursal per tal de poder reforçar la seguretat del compte.

