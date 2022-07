Carla Simón, pregonera de les festes de la Mercè 2022

El cartell de la Mercè 2022 Foto: ACN

Nous escenaris

La directora de cinemaserà l'encarregada de realitzar el pregó de les festes de la Mercè del 2022. La mateixa alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha presentat la cineasta en un acte al Palau de la Virreina, acompanyades de diversos regidors i membres del consistori. Simón, premiada a la Berlinale per la seva obra mestra Alcarràs -que ha recollit molts èxits de taquilla a Catalunya- és una de les personalitats més importants de Barcelona en el últims temps.En l'acte celebrat aquest dijous tambéper l'artista plàstic i il·lustrador David de las Heras. La proposta del cartell és recopilar tres generacions de veïnes de la ciutat de Barcelona que, segons el mateix autor, busca tenir "una interpretació lliure" per a cada persona que el contempli.La Mercè 2022 comptarà amb Roma com la ciutat convidada i serà present a la programació amb propostes musicals, cinematogràfiques i d’arts de carrer. Alessandro Mannarino, Vinicio Capossela, Rachele Andrioli, Paolo Angeli. També es realitzarà un homenatge al barri de la Mina.Les festivitats barcelonines tornaran a celebrar els clàssics concerts per tota la ciutat, que viurà un ambient similar al que hi havia abans de la pandèmia. La capital catalana recuperarà espais clàssics com la Platja del Bogatell amb l’escenari Mediterràniament de Damm, l’Avinguda Maria Cristina o la Rambla del Raval.A més, per primer cop seran escenaris,amb l’escenari ‘Terra i Gust’ dedicat a l’alimentació sostenible. Amb tot, el Passeig de Gràcia celebrarà els 200 anys amb activitats de cultura popular de la Mercè com la mostra de gegants i els correfocs.

