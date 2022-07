Clam sindical contra «l'absència» de la Generalitat per combatre la inflació

Elsmajoritaris,, han fet un, a qui han acusat de ser "" davant lesque està provocant ladisparada a la ciutadania.Les organitzacions sindicals hani han reclamat unque inclogui unper les factures energètiques que complementi l'estatal, lai ampliar els beneficiaris de lade ciutadania. "", s'ha preguntat el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, en una roda de premsa amb el seu homòleg d'UGT, Camil Ros, que pot ser l'avançada de manifestacions sindicals després de vacances."Si la situació segueix, l'esclat social s'expressarà en la seva màxima contundència", ha avisat Pacheco. Els dos líders sindicals han comentat que no s'havia produït una roda de premsa similar des del 2016 i han volgut expressar elRos ha assegurat que "" i que "no hi ha hagut manera d'avançar" en accions de política social que aconsegueixin fer baixar "l'escalada de preus" més enllà de les "reunions ràpides" que es van fer després de l'esclat de la invasió russa a Ucraïna, al febrer.Així doncs, CCOO i UGT han reclamat a l'executiu queel romanent pressupostari de més de 800 milions d'euros que mostra la liquidació pressupostària del mes de juny i que el faci servir com "una" i no només per reduir el dèficit públic.En aquest sentit, han volgut recordar al vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, que "la protecció social no són les retallades de demà", després que el també conseller de Territori indiqués que la gratuïtat del transport públic podria implicar conseqüències. "El que són les retallades de demà són les reduccions dels impostos als rics", ha etzibat Pacheco.Els sindicats han avisat que aquest és el tercer any de crisi consecutiva i han assenyalat que aquesta disrupció "és la que està tenint un impacte real sobre la gent i sobre les despeses de primera necessitat com l'energia".Pel que fa a la patronal, l'han acusat de "tirar-se un tret al cap" apujant els preus fins al punt que els consumidors no puguin comprar els seus productes i proposant un "pacte de rendes per empobrir-nos tots una mica per estalviar-se impostos". "És un missatge molt egoista, insolidari i salvatge. Ha de tenir una resposta", ha dit Pacheco.En aquest sentit, han assenyalat que hi ha sectors –especialment dins dels serveis- que han apujat els preus més del que caldria. "S'ha obert una barra lliure d'alça de preus. No volem que les empreses treballin a pèrdues, però tampoc que facin l'agost tot l'any", ha afegit Ros.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor