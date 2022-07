Moviment històric del BCE: apuja els tipus d'interès 0,5 punts, el doble del previst

Gir històric delLa institució presidida perha pres una decisió més rellevant del que s'apuntava:a apujat els, el doble del previst. La decisió té com a objectiu. L'increment ésals plantejaments inicials debatuts en la darrera reunió del consell de govern del BCE del juny, quan es parlava d'una pujada de 0,25 punts. En paral·lel, l'organisme monetari manté la, en funció de com evolucionin els preus. "En les pròximes reunions seria apropiada una major normalització dels tipus d'interès", ha assenyalat aquest dijous el banc central en un comunicat. El tipus d'interès bàsic se situa ara en el 0,5%.Els moviments coneguts aquest dijous certifiquen el viratge del BCE, quei posa punt i final a una etapa d'estímuls monetaris a la Unió Europea. El gir aplicat pretén evitar un major encariment dels béns i serveis. La mesura afecta de diferents maneres l'economia domèstica,-que veuran com s'incrementa la rendibilitat dels dipòsits- i, especialment aquells que tenen productes lligats a tipus variables, com les hipoteques amb aquesta arquitectura. A curt termini, però, i amb la previsió que la inflació es mantindrà elevada, els experts asseguren que laA banda del tipus d'interès bàsic, també, que se situen en el 0,75% i en el 0%, respectivament. Segons ha detallat el BCE, els canvis es faran efectius a partir del pròxim 27 de juliol. L'organisme monetari argumenta la seva decisió per l'. De fet, l'eurozona va tancar el passat mes de juny amb una inflació del 8,6%, un rècord històric. En aquest sentit, insisteix que està disposat a fer ús de "tots els seus instruments" per assegurar queL'anunci del BCE no es pot deslligar tampoc dels amb la caiguda de Mario Draghi i en plena preocupació per les primers de risc als països del sud d'Europa.després de l'anunci. D'aquesta manera, el canvi de la moneda europea ha arribat als 1,0261 dòlars, una centèsima més alt que el registrat en el tancament del dia anterior i apropant-se a màxims des de principis del mes de juny. Va arribar a caure per sota del nivell de paritat amb el "bitllet verd".El BCE va posar en marxa elel passat 1 de juliol, tot i que manté l'estratègia de continuar reinvertint els ingressos derivats d'aquest per mantenir unes condicions de liquiditat "adequades" als mercats. A més, el banc central referma la seva intenció de reinvertir, almenys fins a finals de 2024, els ingressos obtinguts a través del

