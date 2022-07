Desmantellat al Vallès el primer laboratori de l'Estat creat per a processar haixix a gran escala

Intervenció policial

Un operatiu conjunt de Guàrdia Civil i Policia Nacional ha permès desmantellar a Castellar del Vallèsde tot l'Estat creat per. La investigació va arrencar el passat mes de gener i ha permès fer fins adels responsables del laboratori, així com un total de 12 escorcolls a municipis de l'àrea metropolitana com Sabadell, Vic i Badalona. També se n'han fet aL'organització aprofitava la capacitat logística que havia creat al voltant de l'haixix per, a més, rebre drogues sintètiques procedents de l'Amèrica del Sud i distribuir-les posteriorment arreu d'Europa.Els investigadors van detectar al gener d'aquest any una nau a Castellar del Vallès ¡ on s'hi podria estar duent a terme una important activitat relacionada amb el tràfic de drogues. Això va fer que els dos cossos policials creessin un equip conjunt que va donar pas a l'En una primera intervenció a principis d'any es van interceptaramagats en un camió que carregava material sanitari quan pretenia creuar la frontera amb França a la Jonquera. Al febrer es va interceptar a Cadis un altre que havia estat a la nau de Castellar del Vallès, carregada ambamagats a les rodes, i que viatjava precisament de nou a la localitat vallesana.A l'abril les autoritats mexicanes van detectar un enviament des de l'Amèrica del Sud a la mateixa nau industrial amb gairebé 50 quilos d'extasi (MDMA), fet que evidenciava que l'organitzacióaprofitant la infraestructura i el gran desplegament logístic que tenien.Ja al juny, el grup va enviar un conjunt dea través d'una empresa de transports legal externa, però les mesures de seguretat van aixecar sospites als investigadors, que van decidir interceptar-la. Això els va permetre localitzar-hide marihuana que s'havien d'enviar a Alemanya, que tenien, a més, una balisa per localitzar el tot moment la localització de la mercaderia.El 9 de juny es va procedir a desplegar un dispositiu en considerar la perillositat d'algun dels integrants de l'organització, amb elsen diferents municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Això va permetre intervenir, 1,51 d'haixix, 2,5 de polen d'haixix i, a més de 1.305 plantes de marihuana, 140.000 euros en efectiu, dos revòlvers, una rèplica d'un mosquetó, un vehicle de gama alta blindat i un dispositiu electrònic per detectar balises de seguiment.Els escorcolls més suculents van ser els de Santa Eulàlia de Ronçana i la nau de Castellar del Vallès. En el primer es va trobar, concretament MDMA, mentre que en el segon s'hi ubicava un complex laboratori per a tractar i processar grans quantitats d'haixix, el primer d'aquestes característiques trobat a l'Estat.En total s'han detingut 13 persones, de les quals sis han ingressat a presó.

